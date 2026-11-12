W obwodzie kijowskim odnotowano pogorszenie jakości powietrza: mieszkańców ostrzeżono przed zagrożeniem

W czwartek rano, 12 listopada, w siedmiu miejscowościach obwodu kijowskiego odnotowano przejściowe pogorszenie jakości powietrza. W związku z tym obwodowa administracja wojskowa przekazała mieszkańcom zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Gdzie dokładnie i dlaczego pogorszyła się jakość powietrza

Według ekspertów tymczasowe pogorszenie jakości powietrza stwierdzono w siedmiu miejscowościach.

Chodzi o następujące miejscowości w obwodzie kijowskim:

Iwanków;

Biała Cerkiew;

Bojarka;

Wisznowe;

Obuchów;

Boryspol;

Browary.

W OVA wyjaśniono, że odnotowano tam umiarkowany poziom pyłu drobnoziarnistego.

Dlaczego taka sytuacja jest niebezpieczna i dla kogo

Podaje się, że długotrwałe narażenie na działanie takich cząstek może powodować dyskomfort podczas oddychania.

Szczególnie wrażliwe na to są:

dzieci;

osoby starsze;

osoby o podwyższonej wrażliwości na czynniki drażniące.

Informacja ta pochodzi z publikacji biura prasowego Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej (państwowej) na Facebooku.

Jakość powietrza w Kijowie: dane z 12 listopada.

Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim pogorszyła się jakość powietrza — w sześciu miejscowościach odnotowano obecność pyłu.

Wcześniej ujawniono, które dzielnice Kijowa mają najlepsze wskaźniki jakości powietrza.

28 października w Kijowie odnotowano niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza na jednej z ulic.

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