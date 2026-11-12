W obwodzie kijowskim odnotowano pogorszenie jakości powietrza: mieszkańców ostrzeżono przed zagrożeniem
W czwartek rano, 12 listopada, w siedmiu miejscowościach obwodu kijowskiego odnotowano przejściowe pogorszenie jakości powietrza. W związku z tym obwodowa administracja wojskowa przekazała mieszkańcom zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Gdzie dokładnie i dlaczego pogorszyła się jakość powietrza
Według ekspertów tymczasowe pogorszenie jakości powietrza stwierdzono w siedmiu miejscowościach.
Chodzi o następujące miejscowości w obwodzie kijowskim:
Iwanków;
Biała Cerkiew;
Bojarka;
Wisznowe;
Obuchów;
Boryspol;
Browary.
W OVA wyjaśniono, że odnotowano tam umiarkowany poziom pyłu drobnoziarnistego.
Dlaczego taka sytuacja jest niebezpieczna i dla kogo
Podaje się, że długotrwałe narażenie na działanie takich cząstek może powodować dyskomfort podczas oddychania.
Szczególnie wrażliwe na to są:
dzieci;
osoby starsze;
osoby o podwyższonej wrażliwości na czynniki drażniące.
Informacja ta pochodzi z publikacji biura prasowego Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej (państwowej) na Facebooku.
Jakość powietrza w Kijowie: dane z 12 listopada.
Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim pogorszyła się jakość powietrza — w sześciu miejscowościach odnotowano obecność pyłu.
Wcześniej ujawniono, które dzielnice Kijowa mają najlepsze wskaźniki jakości powietrza.
28 października w Kijowie odnotowano niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza na jednej z ulic.