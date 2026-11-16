Na moście Patona w Kijowie zmieniono harmonogram ruchu rewersyjnego

Na moście Patona wydłużono godziny funkcjonowania pasa ruchu w przeciwnym kierunku.

Obecnie ruch odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

06:00–16:00 — z lewego brzegu na prawy;

16:00–00:00 — z prawego brzegu na lewy.

Zachęca się kierowców do uwzględnienia tych zmian podczas planowania tras.

Źródło: Policja patrolowa w Kijowie

Most Patona w Kijowie znajduje się w stanie zagrożenia, dlatego nawet jedno trafienie rosyjskiej rakiety w jego filar lub przęsło może spowodować zawalenie się konstrukcji i całkowite wstrzymanie ruchu.

Przypomnijmy, że rano 9 listopada w Kijowie wystąpiły poważne problemy z ruchem drogowym. Na głównych arteriach stolicy oraz na przeprawach przez Dniepr utworzyły się kilometrowe korki, a opóźnienia na niektórych odcinkach sięgają prawie godziny.

Przypomnijmy, że w stolicy wprowadzane są rezerwowe schematy połączeń między lewym a prawym brzegiem Dniepru. Nowe zasady mają pomóc odciążyć mosty i uporządkować przepływ ruchu.

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