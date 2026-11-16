Na moście Patona w Kijowie zmieniono harmonogram ruchu rewersyjnego
Na moście Patona wydłużono godziny funkcjonowania pasa ruchu w przeciwnym kierunku.
Obecnie ruch odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:
06:00–16:00 — z lewego brzegu na prawy;
16:00–00:00 — z prawego brzegu na lewy.
Zachęca się kierowców do uwzględnienia tych zmian podczas planowania tras.
Źródło: Policja patrolowa w Kijowie
Most Patona w Kijowie znajduje się w stanie zagrożenia, dlatego nawet jedno trafienie rosyjskiej rakiety w jego filar lub przęsło może spowodować zawalenie się konstrukcji i całkowite wstrzymanie ruchu.
Przypomnijmy, że rano 9 listopada w Kijowie wystąpiły poważne problemy z ruchem drogowym. Na głównych arteriach stolicy oraz na przeprawach przez Dniepr utworzyły się kilometrowe korki, a opóźnienia na niektórych odcinkach sięgają prawie godziny.
Przypomnijmy, że w stolicy wprowadzane są rezerwowe schematy połączeń między lewym a prawym brzegiem Dniepru. Nowe zasady mają pomóc odciążyć mosty i uporządkować przepływ ruchu.