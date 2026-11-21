21 listopada w Kijowie przywrócono ruch transportu publicznego przez Most Południowy z prawego na lewy brzeg stolicy. Przejazd w tym kierunku zorganizowano przez ulicę Saperno-Slobidską. Od tej pory połączenia autobusowe przez most są zapewnione w obu kierunkach.

Ruch został przywrócony po ograniczeniach wprowadzonych w wyniku uszkodzeń mostu spowodowanych wrogimi atakami na stolicę.

Z prawego na lewy brzeg będą kursowały autobusy linii 22, 22-TL i 91.

„Prosimy pasażerów o uwzględnienie zmian w organizacji ruchu transportu publicznego i planowanie swoich podróży z wyprzedzeniem” – zaznaczyła Kijowska Administracja Miejska.

Aktualne informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu naziemnego transportu publicznego można również śledzić na oficjalnym kanale Telegram „Zmiany w ruchu | Kyivpastrans”.

Informację tę podano z odniesieniem do Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.

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