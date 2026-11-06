Na Moście Południowym w Kijowie otwarto dodatkowy pas ruchu w kierunku prawego brzegu

W Kijowie na Moście Południowym od 6 listopada otwarto dodatkowy pas ruchu dla pojazdów jadących z lewego na prawy brzeg Dniepru. Poinformowała o tym Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

Od tej pory ruch w tym kierunku odbywa się dwoma pasami zamiast jednego, przy czym przejazd jest dozwolony dla pojazdów o masie do 10 ton oraz naziemnego transportu publicznego. W przeciwnym kierunku – z prawego na lewy brzeg – ruch odbywa się nadal jednym pasem, z zachowaniem dotychczasowych ograniczeń wagowych.

Źródło: Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

30 października w Kijowie, wbrew wcześniejszym obietnicom, nie przywrócono ruchu samochodowego przez Most Południowy w kierunku z prawego brzegu na lewy. W godzinach wieczornego szczytu mieszkańcy są zmuszeni do pokonywania mostu pieszo lub korzystania z hulajnóg elektrycznych. Przejazd przez most może zająć nawet półtorej godziny.

W Kijowie stopniowo przywracają ruch na Moście Południowym. Obecnie mogą z niego korzystać pojazdy o masie do 10 ton — jednym pasem z lewego na prawy brzeg.

Od 30 października w Kijowie stopniowo przywracane będzie ruch samochodowy przez Most Południowy z lewego na prawy brzeg. Początkowo przejazd będzie dozwolony tylko jednym pasem ruchu i dla pojazdów o masie do 10 ton.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz metro.

Podczas ostatniego ataku na stolicę rosyjskie wojska wystrzeliły kilka rakiet balistycznych w kierunku Mostu Południowego. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

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