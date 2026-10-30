Na dworcu kolejowym w Kijowie doszło do śmiertelnej bójki: zatrzymano dwóch podejrzanych
W niedokończonym parkingu na Placu Dworcowym w Kijowie zginął 67-letni mężczyzna w wyniku bójki. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o jego zabójstwo.
Według danych śledztwa do konfliktu doszło około godziny 21:00 podczas wspólnego spożywania alkoholu. W bójkę wdały się trzy osoby — 37-letni mężczyzna i jego 27-letnia znajoma zadali ofierze liczne ciosy rękami i nogami.
Kiedy napastnicy zorientowali się, że mężczyzna nie wykazuje oznak życia, uciekli. Funkcjonariusze organów ścigania ustalili ich tożsamość i zatrzymali.
Obu podejrzanym postawiono zarzut umyślnego zabójstwa. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.
Źródło: Narodowa Policja Ukrainy (Facebook)
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