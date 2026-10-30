Na dworcu kolejowym w Kijowie doszło do śmiertelnej bójki: zatrzymano dwóch podejrzanych

W niedokończonym parkingu na Placu Dworcowym w Kijowie zginął 67-letni mężczyzna w wyniku bójki. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o jego zabójstwo.

Według danych śledztwa do konfliktu doszło około godziny 21:00 podczas wspólnego spożywania alkoholu. W bójkę wdały się trzy osoby — 37-letni mężczyzna i jego 27-letnia znajoma zadali ofierze liczne ciosy rękami i nogami.

Kiedy napastnicy zorientowali się, że mężczyzna nie wykazuje oznak życia, uciekli. Funkcjonariusze organów ścigania ustalili ich tożsamość i zatrzymali.

Obu podejrzanym postawiono zarzut umyślnego zabójstwa. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Źródło: Narodowa Policja Ukrainy (Facebook)

25 lipca w obwodzie lwowskim doszło do konfliktu między dwiema grupami wczasowiczów z powodu słuchania piosenek w języku rosyjskim. Incydent zyskał rozgłos po opublikowaniu informacji w mediach społecznościowych.