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Wiadomości Kijów

Na dworcu kolejowym w Kijowie doszło do śmiertelnej bójki: zatrzymano dwóch podejrzanych

UA NEWS 30 października 2026 15:26
Na dworcu kolejowym w Kijowie doszło do śmiertelnej bójki: zatrzymano dwóch podejrzanych

W niedokończonym parkingu na Placu Dworcowym w Kijowie zginął 67-letni mężczyzna w wyniku bójki. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o jego zabójstwo.

Według danych śledztwa do konfliktu doszło około godziny 21:00 podczas wspólnego spożywania alkoholu. W bójkę wdały się trzy osoby — 37-letni mężczyzna i jego 27-letnia znajoma zadali ofierze liczne ciosy rękami i nogami.

Kiedy napastnicy zorientowali się, że mężczyzna nie wykazuje oznak życia, uciekli. Funkcjonariusze organów ścigania ustalili ich tożsamość i zatrzymali.

Obu podejrzanym postawiono zarzut umyślnego zabójstwa. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Źródło: Narodowa Policja Ukrainy (Facebook)

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