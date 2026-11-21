Petycja wzywająca do zmiany nazwy placu Bohaterów Ukraińskich w dzielnicy Szewczenkowskiej w Kijowie na plac Patriarchy Filareta nie zebrała wymaganej liczby głosów. Odpowiedni wniosek został opublikowany na oficjalnej stronie Rady Miejskiej Kijowa, jednak nie osiągnął progu niezbędnego do jego rozpatrzenia.

Zgodnie z platformą petycyjną na stronie Rady Miasta Kijowa petycja została złożona 22 września i na dzień 21 listopada uzyskała jedynie 239 głosów z wymaganych 6 tysięcy.

„W serwisie »Kijów Cyfrowy« poddano pod dyskusję między innymi dość haniebną propozycję zmiany nazwy alejki Rylskiego na ulicę Patriarchy Filareta. Z pewnością zmiana nazwy tej uliczki jest konieczna zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym „derusyfikacji”. Znajduje się ona na terenie dawnego miasta Jarosława i istnieje wiele postaci historycznych (książąt i nie tylko), godnych uwiecznienia w nazwie tej uliczki. Ale czy Jego Świątobliwość, biorąc pod uwagę jego rolę w tworzeniu niezależnego Kościoła prawosławnego i ogólnie niezależnego państwa Ukrainy, jest na miarę rozmiarów tej uliczki? Czy ta uliczka jest bezpośrednio związana z życiem i działalnością Jego Świątobliwości? Nie i jeszcze raz nie” – czytamy w petycji.

Autor petycji zaznaczył, że w związku z tym, iż budynek patriarchatu dawnej UPC (KP) znajduje się przy ulicy Jewgienija Cykalenki (dawniej Puszkina), 36, obok której znajduje się plac Bohaterów Ukrainy (dawniej im. Lwa Tołstoja), to plac ten należy przemianować na plac Patriarchy Filareta.

Jednocześnie autor zaproponował, aby dla alejki przy Placu Sofijskim znaleźć nazwę, która lepiej odpowiadałaby jej położeniu.

Jak informowaliśmy, w październiku mieszkańcy Kijowa poparli zmianę nazwy uliczki Rylskiego na ulicę Patriarchy Filareta (54% głosów „za”).

Patriarcha Filaret zmarł 20 marca, w 98. roku życia, w wyniku zaostrzenia się chorób przewlekłych.

Petycja w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kijowie na cześć Andrieja Parubija nie uzyskała wymaganej liczby głosów.

W Kijowie zarejestrowano petycję w sprawie zmiany nazwy przyszłej stacji metra Warszawska.

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