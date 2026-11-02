Po krótkiej przerwie przywrócono ruch pociągów na „czerwonej” linii metra w Kijowie

Około godziny 10 rano 2 listopada przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro” poinformowało o wznowieniu ruchu pociągów na „czerwonej” linii metra w Kijowie.



Pociągi kursują między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.

Na „zielonej” linii między stacjami „Osokorki” a „Czerwony Chutir” pociągi obecnie nie kursują.

Na „zielonej” linii między stacjami „Osokorki” – „Czerwony Chutir” oraz na naziemnym odcinku „czerwonej” linii ruch pociągów został tymczasowo wstrzymany z powodu znacznych wahań napięcia z zewnętrznych źródeł zasilania.

Na „czerwonej” linii pociągi kursują obecnie między stacjami „Akademmistečko” a „Arsenalna”.

„Niebieska” linia działa w trybie normalnym.

Informację tę podało przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro” na swojej stronie na Facebooku.

Przypomnijmy, że rano 2 listopada z powodu braku napięcia w sieciach energetycznych w Kijowie częściowo wstrzymano ruch metra.

Rano 2 listopada w stolicy tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na kilku trasach z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ograniczenia dotyczyły linii szybkiego tramwaju Borszczagowskiej, a także szeregu alei i ulic Kijowa.





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