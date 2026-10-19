Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku drogowego, w którym przewrócił się autobus z pasażerami w dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie

Policja stołeczna wszczęła postępowanie karne w sprawie wypadku drogowego, w którym przewrócił się autobus liniowy z pasażerami w dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie.

Wypadek miał miejsce w sobotę, 17 października, około godziny 9:30 na szosie Brześciowskiej. Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy z wydziału ds. wypadków drogowych stołecznej komendy policji.

Wstępnie funkcjonariusze ustalili, że przyczyną wypadku mogła być sytuacja awaryjna spowodowana przez kierowcę samochodu marki Lexus, który jechał w tym samym kierunku co autobus pasażerski. W wyniku zderzenia pojazd z 15 pasażerami przewrócił się na bok.

Sześć osób, w tym 6-letnie dziecko, odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości i zostało hospitalizowanych. Kierowca samochodu marki Lexus oddalił się z miejsca wypadku, ale później powrócił. Śledczy sprawdzili, czy był pod wpływem alkoholu – okazało się, że był trzeźwy. Informację tę podała policja w Kijowie. Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim zatrzymano prokuratora z Biura Prokuratora Generalnego pod zarzutem spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Według danych śledztwa wieczorem 15 października kierowca Renault potrącił 36-letniego pieszego w pobliżu miejscowości Stawiszcze i opuścił miejsce wypadku. Na 194. kilometrze drogi M-06 Kijów – Czop, w pobliżu wsi Andriivka w obwodzie żytomierskim, doszło do wypadku z udziałem ciężarówki. W miejscowości Nowa Wodolaga w obwodzie charkowskim 13 października w wyniku wypadku drogowego zginęła 33-letnia kobieta, która prowadziła samochód. Jej 7-miesięczną córkę hospitalizowano. Wcześniej dziewczynka straciła ojca w wyniku rosyjskiego ostrzału.

Czytaj nas na