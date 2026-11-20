W nocy z 19 na 20 listopada wezwano mieszkańców stolicy, aby nie lekceważyli zagrożenia, zadbali o własne bezpieczeństwo i udali się do najbliższych schronów.

O godz. 01:19 w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegały przed zagrożeniem atakami balistycznymi.

W stolicy ogłoszono czerwony poziom alarmu. Niedługo potem w Kijowie rozległy się potężne wybuchy — miasto znalazło się pod kilkoma falami ataków rakietowych.

O godz. 07:10 w stolicy nadal obowiązywał czerwony poziom alarmu.

W tym kontekście okazało się, że rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.

Przypomnijmy, że w Kijowie rosyjski ostrzał uszkodził główny budynek Uniwersytetu Dragomanowa.

Ponadto w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

Czytaj nas na