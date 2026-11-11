Rosja uszkodziła budynek mieszkalny i samochody w dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie

W wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce 11 listopada w dzielnicy Holosiivskyi w stolicy, uszkodzony został budynek mieszkalny oraz kilka samochodów. W komunikacie nie podano żadnych innych szczegółów dotyczących skutków ataku.

Informację tę przekazała na Telegramie Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

„W dzielnicy Hołosiejów w wyniku ataku wroga uszkodzony został budynek mieszkalny oraz samochody. Informacje dotyczące ofiar są obecnie weryfikowane” – czytamy w komunikacie.

Jak dodał burmistrz Kijowa Witalij Kliczko, w dzielnicy Holosiivskyi w wyniku upadku bezzałogowego statku powietrznego (BPL) doszło do pożaru na terenie otwartym. Fala uderzeniowa uszkodziła samochód osobowy.

Dodajmy, że Rosja uszkodziła prywatny dom w dzielnicy Darnytska w Kijowie.

W Kijowie po raz trzeci w ciągu doby ogłoszono alarm powietrzny.

Przypomnijmy, że obwód kijowski zaostrzy środki zaciemnienia w celu ochrony przed atakami z powietrza.

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