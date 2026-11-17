W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Gołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura krytyczna, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

W dzielnicy Hołosiejów uszkodzony został Most Południowy. Ruch na nim został zamknięty.

W dzielnicy Desniańskiej uszkodzony został Most Północny. Przejazd jest zamknięty w obu kierunkach. Ponadto w wyniku spadających odłamków zapalił się dziedziniec 16-piętrowego budynku mieszkalnego.

W dzielnicy Dniprowskiej, według wstępnych informacji, odłamki spowodowały pożar w pomieszczeniach magazynowych.

W dzielnicy Obolonskiej odnotowano dwa pożary, które wstępnie uznano za spowodowane spadającymi odłamkami. W szczególności doszło do pożaru na terenie magazynów.

Jak poinformowała kijowska miejska administracja wojskowa, w wyniku rosyjskiego ataku ranny został 34-letni mężczyzna. Został on przewieziony do szpitala.

Informacje na temat skali zniszczeń oraz ewentualnych innych poszkodowanych są obecnie weryfikowane. Na miejscach uderzeń działają wszystkie niezbędne służby miejskie.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Państwowa na Telegramie.

W ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 864 uderzenia. W wyniku ostrzałów Zaporoża i rejonu zaporoskiego zginęły cztery osoby, a osiem zostało rannych.

Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Uderzenie dotknęło dzielnicę Chłodnogórską miasta.

W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na stolicę. O ataku na Most Północny i Most Południowy poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

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