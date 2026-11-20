Rosyjski atak balistyczny na Kijów spowodował śmierć trzech osób; są ranni
W wyniku ataku na stolicę 20 listopada zginęły trzy osoby, a dwie kolejne odniosły rany. Poszkodowanym udziela się niezbędnej pomocy medycznej.
„Niestety, w wyniku wrogiego ataku na stolicę zginęły 3 osoby. Składamy kondolencje rodzinom i bliskim.
Również dwie osoby odniosły obrażenia. Otrzymują niezbędną pomoc medyczną” – poinformowano w KMVA.
Wcześniej rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.
Przypomnijmy, że w Kijowie rosyjski ostrzał uszkodził główny budynek Uniwersytetu Dragomanowa.
Ponadto w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.
Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.