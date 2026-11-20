W wyniku ataku na stolicę 20 listopada zginęły trzy osoby, a dwie kolejne odniosły rany. Poszkodowanym udziela się niezbędnej pomocy medycznej.

„Niestety, w wyniku wrogiego ataku na stolicę zginęły 3 osoby. Składamy kondolencje rodzinom i bliskim.

Również dwie osoby odniosły obrażenia. Otrzymują niezbędną pomoc medyczną” – poinformowano w KMVA.

Wcześniej rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.

Przypomnijmy, że w Kijowie rosyjski ostrzał uszkodził główny budynek Uniwersytetu Dragomanowa.

Ponadto w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

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