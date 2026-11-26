26 listopada Rada Miejska Kijowa nadała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Kijowa” siedmiu mieszkańcom Kijowa, którzy wnieśli znaczący wkład w obronę Ukrainy, rozwój stolicy, działalność społeczną i działalność charytatywną.

Trzech z nich otrzymało ten tytuł pośmiertnie — polegli obrońcy Roman Ratuszny, Siergiej Ilnycki i Siergiej Ikonnikow.

Roman Ratuszny – działacz społeczny, uczestnik Rewolucji Godności, szef organizacji „Chrońmy Protasów Jar” oraz zwiadowca 93. brygady „Chłodny Jar”. Przed wybuchem wojny na pełną skalę stał się jednym z symboli walki o zachowanie terenów zielonych w Kijowie. Po rozpoczęciu inwazji dobrowolnie włączył się w obronę stolicy, brał udział w walkach w obwodach sumskim i charkowskim. Zginął 9 czerwca 2022 roku w pobliżu Iziuma.

Serhij Ilnycki — pułkownik w stanie spoczynku, weteran Sił Zbrojnych Ukrainy, radny Rady Miasta Kijowa i uczestnik działań bojowych od 2014 roku. Bronił lotniska w Doniecku, był kapitanem ukraińskiej drużyny na „Igrzyskach Niepokonanych” w 2018 roku, gdzie zdobył złoty medal, a także zajmował się wsparciem i rehabilitacją weteranów. Po rozpoczęciu pełnej inwazji powrócił na front. Zginął 22 sierpnia 2023 roku w pobliżu Kurdiumówki w obwodzie donieckim.

Siergiej Ikonnikow — żołnierz 72. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej im. Czarnych Zaporożców, działacz społeczny i kawaler Orderu „Za Odwagę”. Na początku wojny na pełną skalę brał udział w obronie Kijowa i Irpienia, a następnie służył na kierunku Wuhledar. Zginął 13 października 2023 roku podczas wykonywania zadania bojowego w pobliżu Wuhledaru.

Wśród odznaczonych znalazł się również dowódca 3. korpusu armii, generał brygady Andrij Bilecki. W pierwszych godzinach pełnej inwazji zaangażował się w organizację oddziałów ochotniczych w Kijowie. Jego działalność została doceniona za wkład w obronę stolicy, utrzymanie linii obronnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Wcześniej założył batalion ochotniczy „Azow”, który brał udział w wyzwoleniu Mariupola oraz innych operacjach na wschodzie Ukrainy.

Tytuł ten przyznano również Piotrowi Kuzykowi – podpułkownikowi Gwardii Narodowej, dowódcy batalionu „Swoboda”. W 2014 roku dobrowolnie stanął w obronie Ukrainy, brał udział w działaniach bojowych na Donbasie, gdzie został ranny. Po rozpoczęciu pełnej inwazji dołączył do obrony Kijowa, a jego oddział walczył później w obwodach ługańskim i donieckim, w szczególności w pobliżu Rubiżnego, Siwerskodońska, Lisiczanska i Bachmutu.

Kolejnym honorowym obywatelem został założyciel grupy spółek VIDI, przedsiębiorca i filantrop Witalij Dżurynski. Został on wyróżniony za wkład w rozwój stolicy, działalność gospodarczą, tworzenie miejsc pracy oraz działalność charytatywną. Od początku pełnej inwazji firma VIDI oraz fundacja charytatywna rodziny Dżurynskich przeznaczyły na pomoc 131,8 mln hrywien, przekazały wojsku 467 samochodów, zebrały ponad 15 mln hrywien dla piechoty morskiej oraz przekazały Kijowowi dwa specjalistyczne pojazdy do szkolenia kierowców z niepełnosprawnością.

Siódmym laureatem został pułkownik Wiktor Torkotjuk, dowódca oddziału specjalnego GUR Ministerstwa Obrony „Artan”. W 2016 roku dobrowolnie włączył się w obronę Ukrainy, a na początku pełnej inwazji utworzył i stanął na czele oddziału „Artan”. Brał udział w obronie Kijowa i obwodu kijowskiego, w operacjach bojowych w pobliżu Gostomiela, Wasylkowa i Irpienia, a także w operacjach na Morzu Czarnym, na wyspie Zmiinyj oraz na okupowanym Krymie. Oprócz działalności wojskowej zajmuje się rozwojem przestrzeni dla weteranów oraz programów rehabilitacyjnych.

Źródło: Rada Miasta Kijowa.

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