W dzielnicy Desnyanska w Kijowie zaostrzył się konflikt związany z działalnością przewodniczącego rejonowej administracji państwowej Maksima Bachmatowa. Przedstawiciele rady społecznej oraz Związku Weteranów Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej zarzucają szefowi administracji powiatowej wywieranie presji, lekceważące traktowanie ludzi, czystki kadrowe oraz utrudnianie działalności społecznej.

Informacje na ten temat zawarto w reportażu „Speckor”, w którym przedstawiciele społeczeństwa i weterani opowiedzieli o konfliktach z administracją rejonową.

Zastępczyni przewodniczącego rady społecznej rejonu Desnyanskiego, Oksana Plotnikowa, krytycznie oceniła działalność zarządczą Maksima Bachmatowa. Według niej, zamiast rozwiązywać problemy rejonu, szef skupia się na autopromocji i konfliktach z osobami o odmiennych poglądach.

Wśród zarzutów wobec przewodniczącego Rady Rejonowej wymieniła jego publiczne określenie siebie jako „decydenta rejonu”, a także lekceważące traktowanie podwładnych oraz masowe zwolnienia pracowników, którzy – jak twierdzi – stają się niewygodni dla kierownictwa.

Osobno Plotnikowa opowiedziała o rozwiązaniu rady społecznej rejonu Desnyanskiego. Uważa ona tę decyzję za jednostronną i wiąże ją z osobistym konfliktem Bachmatowa z niektórymi przedstawicielami rady.

Według kobiety pretekstem do tego było publiczne oskarżenie jednego z członków rady społecznej o współpracę z krajem-agresorem oraz inne bezprawne działania. Następnie przedstawiciele rady zwrócili się z wnioskiem do szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) o sprawdzenie, czy istnieją odpowiednie dowody lub oficjalne dokumenty.

Jednak, jak twierdzi Plotnikowa, nie otrzymali oni potwierdzenia wysuniętych zarzutów. Jest przekonana, że rozwiązanie rady społecznej na podstawie niepotwierdzonych podejrzeń jest przejawem samowoli.

Nie mniej ostry konflikt wybuchł między administracją a lokalnymi weteranami.

Przewodniczący Związku Weteranów Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej Oleg Nyszpor opowiedział o zwolnieniu uczestnika działań wojennych Andrieja Bespalczyka. Według niego przyczyną było to, że podczas ogólnokrajowej minuty ciszy weteran nie stał przy budynku administracji, lecz około 20 metrów od niego – przy alei z flagami poległych towarzyszy broni.

Jak twierdzi Nyszpor, następnego ranka mężczyzna został zwolniony. Rozmowa, która poprzedziła tę decyzję, została zarejestrowana na nagraniu audio. Obecnie Andrij Bespalczyk zaskarżył zwolnienie w sądzie, a weterani oczekują na orzeczenie.

Nyszpor poinformował również o próbach eksmisji Stowarzyszenia Weteranów z lokalu, który – jak twierdzi – organizacja wynajmuje na podstawie ważnej umowy.

Twierdzi on, że dwukrotnie w nocy nieznani sprawcy próbowali otworzyć ich biuro, wynieść mienie i zaplombować lokal. Według weterana przedstawiciele związku dowiedzieli się z wyprzedzeniem o możliwych działaniach i zorganizowali dyżury.

Podczas jednego z takich przypadków rzekomo natknęli się na osoby w kominiarkach, które łączą z pracownikiem administracji rejonowej. Na miejsce wezwano trzy policyjne grupy śledczo-operacyjne. Weterani twierdzą, że zarejestrowali te wydarzenia na filmie.

Do prezydenta Ukrainy zwrócił się również adwokat Oleksij Szewczuk.

Publicznie wezwał on Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego zwolnienia Maksyma Bachmatowa ze stanowiska przewodniczącego Desniańskiej Rady Rejonowej. Adwokat uzasadnił swoje stanowisko tym, że wypowiedzi szefa rejonu są cytowane przez rosyjskie media, co jego zdaniem szkodzi reputacji ukraińskich władz i stwarza zagrożenie dla mieszkańców Kijowa.

Szczególną krytykę wywołały publiczne wypowiedzi Bachmatowa na temat przerw w dostawach prądu. Autorzy reportażu zauważają, że jego skandaliczne kartonowe plakaty i oświadczenia są aktywnie rozpowszechniane przez rosyjskie media.

W ten sposób konflikt wokół kierownictwa dzielnicy Desnyanskiej objął od razu kilka obszarów: relacje ze społeczeństwem, politykę kadrową, stosunek do weteranów oraz wykorzystanie komunikacji publicznej.

Dziennikarze „Specjalnych korespondentów” oświadczyli, że będą nadal śledzić rozwój sytuacji.

Przypomnijmy, że dziennikarze „Speckor” przez wiele tygodni próbowali złapać szefa administracji rejonowej Desnyj w Kijowie, Maksyma Bachmatowa, w miejscu pracy, aby osobiście zapytać go o aktualne problemy. W końcu udało im się spotkać urzędnika na parkingu przy administracji rejonowej. Jednak zamiast konstruktywnego dialogu rozmowa przebiegała w atmosferze krzyków, emocji i wulgarnych wyzwisk ze strony szefa dzielnicy.



21 października adwokat Ołeksij Szewczuk wezwał szefa administracji rejonowej Desna w Kijowie, Maksyma Bachmatowa, do złożenia rezygnacji po tym, jak publicznie obraził on weterana Olega Symoroza.

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