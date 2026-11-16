Ile kosztuje olej w supermarketach w Kijowie po atakach Rosji na zakłady przetwórcze

Rosyjskie wojska okupacyjne przeprowadziły serię celowych ataków na ukraińskie przedsiębiorstwa z branży spożywczej oraz olejo-tłuszczowej. W szczególności 16 listopada najeźdźcy po raz kolejny zaatakowali fabrykę oleju słonecznikowego „Oleina” w Dnieprze, co było już co najmniej trzecim trafieniem w ten zakład od początku 2026 roku.

Ponadto, w wyniku systematycznych ostrzałów zakładów przetwórczych największy producent oleju w Ukrainie — holding rolniczy Kernel — poinformował o całkowitym wstrzymaniu pracy wszystkich swoich zakładów ekstrakcji oleju. W związku z doniesieniami o zniszczeniach infrastruktury dziennikarze sprawdzili aktualne ceny oleju słonecznikowego w popularnych sieciach handlowych stolicy:

„Ekomarket”

Najtańszą ofertą w sieci są produkty własnej marki: butelka rafinowanego oleju o pojemności 850 ml kosztuje 78,90 UAH, a nierafinowanego o tej samej pojemności — 84,60 UAH. Olej rafinowany „Stożar” (850 ml) sprzedawany jest w promocji za 94,80 UAH, podczas gdy produkty marki „Korolivskyi smak” w opakowaniu 810 ml kosztują 104,70 hrywien za rafinowany i 112,90 hrywien za nierafinowany. Wśród droższych produktów znajduje się olej „Szchedryj dar” o pojemności 850 ml (108,80 UAH za rafinowany i 126,60 UAH za nierafinowany) oraz rafinowany olej „Chumak” w butelce o pojemności 810 ml za 118,70 UAH.

ATB

Najbardziej przystępną cenowo opcją w sieci okazał się olej własnej marki „Rozumny wybór” — butelka oleju rafinowanego o pojemności 850 ml kosztuje 77,12 UAH. Inna marka własna, „Swoja linia”, jest dostępna w butelkach o pojemności 900 ml: olej rafinowany kosztuje 87,84 UAH, a nierafinowany — 97,84 UAH. Wśród znanych marek w standardowym opakowaniu o pojemności 850 ml nie rafinowany olej „Szchedryj dar” kosztuje 98,97 hrywny, rafinowany „Olejna” — 99,85 hrywny, a rafinowany „Stożar” — 99,99 hrywny. Drożej kosztuje rafinowany olej „Czumak” o pojemności 900 ml — jego cena wynosi 107,98 hrywny.

„Silpo”

Najniższą cenę w sieci odnotowano w przypadku produktów własnej marki „Powna czasza” — rafinowany olej o pojemności 850 ml kosztuje 75,99 UAH, a inna marka własna, „Premia”, w tej samej pojemności kosztuje 91,49 UAH. Wśród popularnych marek w butelce o pojemności 850 ml rafinowany olej „Majola” sprzedawany jest za 79,99 UAH, „Szchedryj dar” kosztuje 98,99 UAH, a „Stożar” — 99,99 UAH. W sprzedaży dostępny jest również olej wzbogacony witaminami „Szchedryj dar” w mniejszej butelce (750 ml) za 88,79 UAH, a domowy olej „Chumak” o pojemności 900 ml oferowany jest w promocyjnej cenie 97 UAH.

„Fora”

Najtańsze w supermarketach tej sieci są produkty własnej marki „Zirkovyi vybir” w butelkach o pojemności 850 ml: olej rafinowany kosztuje 77,20 UAH, a olej nierafinowany pierwszej klasy — 80,90 UAH. Olej rafinowany „Szchedryj dar” o pojemności 850 ml można tu kupić za 92,90 hrywien, podczas gdy oleje rafinowane „Olejna” i „Majola” o tej samej pojemności są sprzedawane po 99,90 hrywien. Najwyższą cenę spośród prezentowanych produktów odnotowano w przypadku domowego oleju „Czumak” w mniejszym opakowaniu (800 ml) — kosztuje on 107,90 UAH.

Ogólnie rzecz biorąc, monitoring wykazał, że cena podstawowego oleju rafinowanego marek własnych w stołecznych supermarketach utrzymuje się w przedziale 76–79 UAH za 850 ml, podczas gdy ceny produktów znanych marek wahają się przeważnie od 93 do 118 hrywien w zależności od sieci, pojemności butelki i rodzaju produktu.

Źródło: serwis internetowy „Glavkom”.

16 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Dniepr. Według doniesień lokalnych mediów celem ataku mogła być fabryka „Olejna”, gdzie produkuje się olej słonecznikowy. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać gęste zadymienie i pożar.

W miejscowości Bandurka w obwodzie mykołajowskim rosyjski dron uderzył w zakład ekstrakcji oleju w Bandurce. W wyniku uderzenia uszkodzono cztery zbiorniki z olejem słonecznikowym, z których jeden został całkowicie zniszczony. Wyciek zanieczyścił ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych terenu, jednak nie odnotowano jak dotąd bezpośredniego przedostania się oleju do rzeki Czarny Taszlik.

W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie odeskim uszkodzony został terminal firmy Kernel, zajmujący się przeładunkiem oleju słonecznikowego. W wyniku uderzenia zniszczono około 25 tysięcy ton gotowego produktu.

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