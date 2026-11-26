Kompleks handlowo-rozrywkowy „Prospekt”, który został ostrzelany w nocy z środy na czwartek, nie odniósł znaczących uszkodzeń i działa normalnie. Informację tę przekazała agencji „Interfax-Ukraina” służba prasowa firmy Arricano.

„W wyniku wczorajszego ataku na Kijów kompleks handlowo-rozrywkowy „Prospekt” nie odniósł znaczących uszkodzeń. Na szczęście nie doszło do poważnych konsekwencji. Dzisiaj centrum handlowo-rozrywkowe działa normalnie” – poinformowano agencję „Interfax-Ukraina” w firmie.

Jak podaje Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy, liczba osób poszkodowanych w wyniku nocnego ataku Rosji na Kijów wzrosła do siedmiu. Rosja zaatakowała dzielnicę Desniańską stolicy. Pod jednym z adresów w wyniku trafienia wybuchły pożary i doszło do zniszczeń w budynkach niemieszkalnych, pod innym również płonęły obiekty niemieszkalne. Wszystkie pożary zostały ugaszone.

Spółka Arricano Real Estate PLC (Cypr) poprzez swoje ukraińskie spółki zależne jest właścicielem czterech centrów handlowych na Ukrainie: centrum handlowo-rozrywkowe „Prospekt” i centrum handlowo-rozrywkowe „RayON” w Kijowie, centrum handlowo-rozrywkowe City Mall w Zaporożu oraz centrum handlowo-rozrywkowe „Słoneczna Galeria” w Krywym Rogu. Spółka posiada również 49,9% udziałów w centrum handlowo-rozrywkowym „Sky Mall” (Kijów) oraz działki pod przyszłą budowę trzech obiektów, które znajdują się na etapie projektowania. Ponadto spółka prowadzi budowę kijowskiego centrum handlowo-rozrywkowego „Lukianivka”.

Źródło: „Interfax-Ukraina”

W wyniku rosyjskich ataków dronów w obwodzie czernihowskim 26 listopada rannych zostało cztery osoby. Atakom poddano Gorodnię, Semeniwkę, Koriukówkę, miejscowości gminy Ołyszów oraz Nowogród Siewierski.

Rano 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległ wielopiętrowy budynek mieszkalny, stacja benzynowa oraz kompleks sportowy. Pojawiły się zdjęcia skutków rosyjskiego ataku.

W Krywym Rogu w obwodzie dniepropetrowskim dzisiaj, 26 listopada, w wyniku rosyjskiego uderzenia na obiekt infrastruktury wystąpiły poważne problemy z dostawami energii elektrycznej. W centralnej części miasta zatrzymał się komunalny transport elektryczny, a systemy ogrzewania i zaopatrzenia w wodę przechodzą na zasilanie z generatorów rezerwowych.

W nocy z 25 na 26 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 87 rosyjskich dronów. Łącznie od wieczora 25 listopada wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę rakietami balistycznymi oraz 113 dronami bojowymi różnych typów.

Od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki dronami na cztery rejonów obwodu. W wyniku ataków jedna osoba odniosła rany.

W ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporożski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

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