Adwokat Aleksiej Szewczuk poinformował o zwycięstwie sądowym dziennikarki Swiatłany Krjukowej w sprawie przeciwko prawnikowi Jewgienijowi Proninowi. Sąd uwzględnił jej pozew o ochronę honoru, godności i reputacji zawodowej w związku z wpisem opublikowanym w serwisie Telegram, który zdaniem powódki zawierał informacje przedstawione w sposób poniżający.

Zgodnie z opublikowanym fragmentem orzeczenia sądowego chodzi o wpis z dnia 1 czerwca 2024 r. na kanale Telegramowym „PRONIN”. W wpisie tym Jewgienij Pronin napisał o Swiatłanie Krjukowej: „I ta Rosjanka w Kijowie”.

Sąd uznał opublikowaną informację za sformułowaną w sposób poniżający oraz naruszającą honor, godność i reputację zawodową Swiatłany Krjukowej.

Sąd orzekł również o zasądzeniu od Jewgienija Pronina na rzecz dziennikarki jednej hrywny tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną. Ponadto pozwany ma zapłacić 2422 hrywny i 40 kopiejek tytułem opłaty sądowej.

Aleksiej Szewczuk w swoim wpisie ironicznie skomentował orzeczenie sądu i zwrócił uwagę na wysokość odszkodowania.

„Bracia, nie chodźcie już więcej do sądu. Żenia tak się namęczył, wyczołgał się spod łóżka znanej piosenkarki, przyszedł do swojego sądu i poniósł sromotną porażkę w starciu z błyskotliwą i bystrą dziennikarką Svetlaną Kryukową za publiczne zniewagi w swoim telegramie” – napisał adwokat.

Żartował również, że Pronin będzie musiał pożyczyć pieniądze od piosenkarek Raminy lub Skylerr, aby wypłacić zasądzoną kwotę.

„Teraz jest winien Svetłanie 1 hrywnię za zniesławienie, może pożyczy od Raminy lub Skylerr na procent, żeby zapłacić?” – napisał Szewczuk.

Osobno adwokat wspomniał również o swoich własnych roszczeniach wobec Pronina, oświadczając, że ten jest mu winien pieniądze za pomoc prawną w sprawie, która – według słów Szewczuka – powstała w wyniku kontaktu z Łachenowem.

„Gratuluję naszemu zespołowi kolejnego zwycięstwa nad prawniczym balastem. Jak się macie, chłopaki?” – podsumował adwokat.

Zgodnie z opublikowanym dokumentem pełny tekst orzeczenia sądowego sporządzono 23 listopada 2026 roku. Strony postępowania mają prawo odwołać się od niego do Kijowskiego Sądu Apelacyjnego w ciągu 30 dni. Z opublikowanego fragmentu nie wynika zatem, że orzeczenie stało się już prawomocne.

Źródło: wpis Oleksija Szewczuka na Facebooku.

Przypomnijmy, że adwokat Oleksij Szewczuk doprowadził do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko projektowi „Nasze pieniądze. Lwów”.

Adwokat Oleksij Szewczuk zwrócił się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o ocenę pracy szefa Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej w Kijowie Maksyma Bachmatowa oraz rozważenie możliwości jego zwolnienia.

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