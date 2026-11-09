Korki w Kijowie 9 listopada: na mostach utworzyły się zatory, a ceny taksówek wzrosły

Rano 9 listopada w Kijowie wystąpiły poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Na głównych arteriach stolicy oraz na mostach nad Dnieprem utworzyły się kilometrowe korki, a opóźnienia na niektórych odcinkach sięgają prawie godziny.

Z powodu ograniczeń ruchu na mostach oraz zwiększonego popytu wzrosły również ceny przejazdów taksówkami.

Jaka jest sytuacja na mostach w Kijowie

Największe utrudnienia obserwuje się na dojazdach do mostów łączących lewy i prawy brzeg stolicy.

Most Północny znalazł się praktycznie na skraju paraliżu komunikacyjnego. W wyniku rosyjskiego ataku ruch na nim jest ograniczony: do przejazdu dostępny jest tylko jeden pas. Z lewego na prawy brzeg przepuszczany jest wyłącznie transport publiczny, natomiast w przeciwnym kierunku mogą poruszać się pojazdy publiczne i osobowe.

W korkach utknęły nie tylko prywatne samochody, ale także karetki pogotowia i radiowozy policyjne. Część mieszkańców Kijowa, z powodu trudnej sytuacji, zmuszona jest pokonywać most pieszo.

Ograniczenia na Moście Północnym spowodowały dodatkowe obciążenie pozostałych przepraw. W szczególności znaczne korki utworzyły się na dojazdach do mostu Patona oraz w kierunku przeprawy mostowej na Podolu.

Na lewym brzegu odnotowuje się również duże kolejki na przystankach transportu publicznego.

Gdzie w Kijowie są największe korki

Według danych serwisów monitorujących ruch drogowy największe opóźnienia rano 9 listopada odnotowano na następujących ulicach i alejach:

Aleja Voskresenska — opóźnienia wynoszą 53–55 minut;

Szose Charkowskie — około 30 minut;

Nabrzeże Dniepru — 28–29 minut;

Aleja Romana Szuchewicza — do 25 minut;

ulica Stetsenko — około 20 minut;

Aleja Brześciowska — do 21 minut;

ulice Naberezhno-Rybalska i Naberezhno-Khreshchatytska — od 6 do 16 minut.

Utrudnienia w ruchu odnotowano również na ulicach Piotra Radzina, Żyliańskiej, Autozavodskiej, Iwana Wyhowskiego, Wielkiej Wasylkowskiej i Wasyla Stusa.

Korki powstały również na alei Walerija Łobanowskiego, a także na dojazdach do placów Darnyckiego i Bessarabskiego.

Ile kosztuje taksówka w Kijowie

Ze względu na zwiększony popyt na przewozy oraz utrudnienia w ruchu między brzegami Dniepru wzrosły ceny przejazdów taksówką.

Na przykład przejazd trasą Osokorki – Majdan Niepodległości w popularnych serwisach kosztuje:

Bolt:

klasa ekonomiczna — od 499 UAH;

Comfort — 599 UAH;

Priority — 689 UAH;

Business — 759 UAH.

Uklon:

taryfa standardowa — od 549 UAH;

Comfort i „Dla kobiet” — 601 UAH;

Business — 712 UAH;

Prime — 948 UAH.

Zalecenia dla kierowców

Kierowcom zaleca się wcześniejsze planowanie tras oraz uwzględnienie znacznych opóźnień na głównych arteriach i mostach. W miarę możliwości warto korzystać z metra.

Ponadto wzywa się kierowców, aby nie zajmowali pasów przeznaczonych dla służb operacyjnych i ratowniczych, w szczególności pogotowia ratunkowego i policji.

Przypominamy, że w stolicy wprowadzane są rezerwowe schematy połączeń między lewym a prawym brzegiem Dniepru. Nowe zasady mają pomóc w odciążeniu mostów i uporządkowaniu przepływu ruchu.

Mieszkańcy i goście Kijowa zostali poinformowani o częściowym ograniczeniu ruchu na Moście Północnym. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godziny 11:00 w piątek, 19 czerwca, dlatego zaleca się kierowcom wcześniejsze planowanie tras.

W związku ze skutkami ataków rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.

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