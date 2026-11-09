Korki w Kijowie 9 listopada: na mostach utworzyły się zatory, a ceny taksówek wzrosły
Rano 9 listopada w Kijowie wystąpiły poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Na głównych arteriach stolicy oraz na mostach nad Dnieprem utworzyły się kilometrowe korki, a opóźnienia na niektórych odcinkach sięgają prawie godziny.
Z powodu ograniczeń ruchu na mostach oraz zwiększonego popytu wzrosły również ceny przejazdów taksówkami.
Jaka jest sytuacja na mostach w Kijowie
Największe utrudnienia obserwuje się na dojazdach do mostów łączących lewy i prawy brzeg stolicy.
Most Północny znalazł się praktycznie na skraju paraliżu komunikacyjnego. W wyniku rosyjskiego ataku ruch na nim jest ograniczony: do przejazdu dostępny jest tylko jeden pas. Z lewego na prawy brzeg przepuszczany jest wyłącznie transport publiczny, natomiast w przeciwnym kierunku mogą poruszać się pojazdy publiczne i osobowe.
W korkach utknęły nie tylko prywatne samochody, ale także karetki pogotowia i radiowozy policyjne. Część mieszkańców Kijowa, z powodu trudnej sytuacji, zmuszona jest pokonywać most pieszo.
Ograniczenia na Moście Północnym spowodowały dodatkowe obciążenie pozostałych przepraw. W szczególności znaczne korki utworzyły się na dojazdach do mostu Patona oraz w kierunku przeprawy mostowej na Podolu.
Na lewym brzegu odnotowuje się również duże kolejki na przystankach transportu publicznego.
Gdzie w Kijowie są największe korki
Według danych serwisów monitorujących ruch drogowy największe opóźnienia rano 9 listopada odnotowano na następujących ulicach i alejach:
- Aleja Voskresenska — opóźnienia wynoszą 53–55 minut;
- Szose Charkowskie — około 30 minut;
- Nabrzeże Dniepru — 28–29 minut;
- Aleja Romana Szuchewicza — do 25 minut;
- ulica Stetsenko — około 20 minut;
- Aleja Brześciowska — do 21 minut;
- ulice Naberezhno-Rybalska i Naberezhno-Khreshchatytska — od 6 do 16 minut.
- Utrudnienia w ruchu odnotowano również na ulicach Piotra Radzina, Żyliańskiej, Autozavodskiej, Iwana Wyhowskiego, Wielkiej Wasylkowskiej i Wasyla Stusa.
- Korki powstały również na alei Walerija Łobanowskiego, a także na dojazdach do placów Darnyckiego i Bessarabskiego.
Ile kosztuje taksówka w Kijowie
- Ze względu na zwiększony popyt na przewozy oraz utrudnienia w ruchu między brzegami Dniepru wzrosły ceny przejazdów taksówką.
- Na przykład przejazd trasą Osokorki – Majdan Niepodległości w popularnych serwisach kosztuje:
- Bolt:
- klasa ekonomiczna — od 499 UAH;
- Comfort — 599 UAH;
- Priority — 689 UAH;
- Business — 759 UAH.
- Uklon:
- taryfa standardowa — od 549 UAH;
- Comfort i „Dla kobiet” — 601 UAH;
- Business — 712 UAH;
- Prime — 948 UAH.
Zalecenia dla kierowców
Kierowcom zaleca się wcześniejsze planowanie tras oraz uwzględnienie znacznych opóźnień na głównych arteriach i mostach. W miarę możliwości warto korzystać z metra.
Ponadto wzywa się kierowców, aby nie zajmowali pasów przeznaczonych dla służb operacyjnych i ratowniczych, w szczególności pogotowia ratunkowego i policji.
Przypominamy, że w stolicy wprowadzane są rezerwowe schematy połączeń między lewym a prawym brzegiem Dniepru. Nowe zasady mają pomóc w odciążeniu mostów i uporządkowaniu przepływu ruchu.
Mieszkańcy i goście Kijowa zostali poinformowani o częściowym ograniczeniu ruchu na Moście Północnym. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godziny 11:00 w piątek, 19 czerwca, dlatego zaleca się kierowcom wcześniejsze planowanie tras.
W związku ze skutkami ataków rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.
Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.