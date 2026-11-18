W dzielnicach Hołosiejowskim, Pecherskim i Szewczenkowskim w Kijowie 18 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła z powodu uszkodzenia sieci ciepłowniczej na ulicy Wielkiej Wasylkowskiej.

Awarię usuwają specjaliści z przedsiębiorstwa „Kijówteploenergo”. Na czas prowadzenia prac remontowych mieszkańcy ulic Antonowicza, Basiejnej, Architekta Gorodeckiego, Wielkiej Wasylkowskiej, Hetmana Pawła Skoropadskiego, Jewhena Cykalenka, Luteranskiej, Małej Żytomierskiej, Mechnikowa, Michajłowskiej, Proriznej, Saksaganskiego, Kreszczatyk oraz Szota Rustaweli.

Ekipy remontowe pracują przez całą dobę. Według wstępnych szacunków uszkodzony odcinek rurociągu zostanie wymieniony w nocy, a całkowite przywrócenie obiegu nośnika ciepła planowane jest do godziny 14:00 19 listopada.

Źródło: KMDA.

Od środy, 18 listopada, część budynków w dzielnicy Lewobrzeżnej w Kijowie zostanie tymczasowo pozbawiona ogrzewania. Ogrzewanie zostanie wyłączone z powodu prac montażowych na magistrali grzewczej, prowadzonych w ramach budowy systemów rezerwowego zaopatrzenia w ciepło. W KMDA obiecują wykonać prace jak najszybciej, aby przywrócić dostawy ciepła.

W mieście Ukrainka w obwodzie kijowskim, położonym około 50 kilometrów od stolicy, sezon grzewczy wciąż się nie rozpoczął. W mieszkaniach lokalnych mieszkańców temperatura spada do +11 stopni, a z powodu zimna i podwyższonej wilgotności na oknach i ścianach pojawia się pleśń.

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