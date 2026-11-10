W dzielnicy Darnytsia w Kijowie doszło do wybuchu butli gazowej w mieszkaniu: ranna została kobieta

We wtorek rano, 10 listopada, w dzielnicy Darnytsia w Kijowie doszło do wybuchu turystycznej butli gazowej w mieszkaniu. W wyniku tego zdarzenia obrażenia odniosła kobieta.

W momencie wybuchu w mieszkaniu przebywało również dziecko. Poszkodowaną kobietę przekazano ratownikom medycznym w celu udzielenia niezbędnej pomocy.

Zgłoszenie o zdarzeniu nadzwyczajnym na ulicy Larisy Rudenko wpłynęło do służb ratowniczych o godz. 09:08. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, otworzyli drzwi mieszkania za pomocą narzędzi wykopowych. W mieszkaniu znajdowało się dziecko oraz ranna kobieta, którą natychmiast przekazano ratownikom medycznym w celu udzielenia pomocy.

Okoliczności i przyczyny wybuchu ustalą organy ścigania.

Służba Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) po raz kolejny apeluje do mieszkańców Kijowa, aby nie używali turystycznych butli gazowych i palników w budynkach wielorodzinnych oraz ściśle przestrzegali zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas korzystania z alternatywnych źródeł zasilania lub ogrzewania.

Informację tę podano z powołaniem się na Główny Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w Kijowie.

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