W Kijowie trwają prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego ostrzału, do którego doszło wczoraj. Poinformowała o tym w telewizji rzeczniczka KMVA Kateryna Pop.

Liczba poszkodowanych wzrosła do pięciu osób. Wśród nich są dwaj chłopcy w wieku pięciu i siedmiu lat, którzy zostali hospitalizowani w stołecznych szpitalach. Wczorajszy atak na budynek administracyjny w dzielnicy Solomjanska spowodował śmierć jednej kobiety.

Skutki ostrzału odnotowano w dzielnicach Solomjanskiej i Szewczenkowskiej. W dzielnicy Szewczenkowskiej zniszczenia są poważniejsze. Fala uderzeniowa uszkodziła kilka budynków mieszkalnych. Na przyległym terenie zapaliły się samochody.

W wyniku spadających odłamków na terenie otwartym uszkodzono przedszkole, a na przyległym terenie wybuchł pożar. Wszyscy wychowankowie tej placówki zostaną na czas usuwania skutków przeniesieni do najbliższych placówek oświatowych.

Zaopatrzenie w wodę i ciepło w mieście funkcjonuje normalnie. Możliwe są jednak lokalne awarie w dzielnicach lub osiedlach mieszkaniowych. W stolicy obowiązują wyłączenia stabilizacyjne oraz indywidualne harmonogramy.

Rzeczniczka KMVA wezwała mieszkańców do sprawdzenia w aplikacji „Kijów Cyfrowy” lokalizacji punktów niezniszczalnych oraz autonomicznych punktów poboru wody. Jest to konieczne w celu przygotowania się na ewentualne awaryjne odcięcia dostaw.

Pop przypomniała również o stanie mostów w stolicy po poprzednich atakach. Ruch na moście Podilsko-Voskresenskim został całkowicie przywrócony. Na moście Darnyckim uszkodzona jest część kolejowa, natomiast część samochodowa działa w normalnym trybie.

Przez Most Północny dozwolony jest ruch wyłącznie transportu publicznego i specjalnego. Przez Most Południowy z lewego na prawy brzeg można przejeżdżać z ograniczeniami dotyczącymi masy pojazdu, natomiast w przeciwnym kierunku kursuje wyłącznie transport publiczny.

Źródło: Ukrinform.

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