W dwóch dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu

W Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w części dzielnic Hołosiejówskiej i Solomjanskiej. Odpowiednią decyzję podjęto na polecenie NEC „Ukrenergo”.

Przedstawiciele branży energetycznej podkreślają, że podczas awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej harmonogramy stabilizacyjne nie obowiązują. Dlatego mieszkańcy dzielnic, w których wprowadzono ograniczenia, powinni liczyć się z możliwością braku dostaw energii elektrycznej poza zwykłym harmonogramem.

Firma obiecuje informować o dalszych zmianach w sytuacji z dostawami energii elektrycznej na swoim kanale w Telegramie.

Źródło: DTEK.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej „Ukrenergo” poinformowało, iż 24 października w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej obejmujące od jednej do dwóch tur. Ograniczenia dla odbiorców indywidualnych i przemysłu są zaplanowane w godzinach od 06:00 do 23:59. Przyczyną są skutki masowych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie przedstawiciele sektora energetycznego ostrzegli, że z powodu nowych ostrzałów sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom.

W Charkowie, z powodu problemów z dostawami energii elektrycznej, wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu naziemnego transportu elektrycznego i metra. Na niektórych trasach możliwe są znaczne opóźnienia.

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