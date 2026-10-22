W dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie, w związku z atakiem na obiekty energetyczne, zaprzestano stosowania harmonogramów przerw w dostawach prądu

W części dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie tymczasowo nie obowiązują harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej z powodu ataku na obiekty energetyczne. Odnotowano tam awarie, a pracownicy sektora energetycznego już pracują nad przywróceniem dostaw prądu.

W firmie DTEK zaznaczono, że specjaliści starają się jak najszybciej przywrócić zasilanie odbiorcom.

W pozostałych dzielnicach stolicy harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej nadal obowiązują.

Informację tę podała firma DTEK.

Wcześniej w DTEK wyjaśniono, dlaczego w Kijowie harmonogramy przerw w dostawach prądu nie obowiązują wszędzie.

Kliczko odpowiedział na pytanie dotyczące przerw w dostawach prądu w budynku, w którym ma mieszkanie.

Przy średniej temperaturze -10°C zimą w Kijowie przerwy w dostawach prądu mogą trwać od 8 do 20 godzin dziennie.

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