W Kijowie, według stanu na 18 listopada, częściowo przywrócono ruch na Mostach Południowym i Północnym.

Jednocześnie na niektórych przeprawach nadal obowiązują ograniczenia i tymczasowe schematy organizacji ruchu drogowego.

Most Południowy. Z regulowaną częstotliwością dozwolony jest ruch pojazdów o masie do 10 ton włącznie, a także transportu publicznego o masie całkowitej do 18 ton. Przejazd z prawego brzegu na lewy pozostaje zamknięty.

Most Północny. Transport publiczny i specjalny może poruszać się skrajnym prawym pasem na obu jezdniach mostu w obu kierunkach. Jednocześnie ruch samochodów osobowych i tranzytowego transportu ciężarowego jest zabroniony.

Przejście mostowe na Podolu. Ruch z lewego brzegu na prawy jest tymczasowo ograniczany na około 15 minut po ogłoszeniu alarmu powietrznego.

Most Darnycki i Most Metra. Oba mosty są otwarte dla ruchu bez ograniczeń.

Most im. E. O. Patona. Obowiązuje tu schemat ruchu rewersyjnego w zależności od pory dnia:

od 06:00 do 16:00 — ruch z lewego brzegu na prawy;

od 16:00 do 24:00 — ruch z prawego brzegu na lewy.

Kierowcom zaleca się uwzględnienie obowiązujących ograniczeń podczas planowania tras po mieście, aby uniknąć opóźnień i z wyprzedzeniem wybierać alternatywne trasy przejazdu.

Informację tę podano w aktualnym komunikacie dotyczącym funkcjonowania mostów w stolicy.

W Kijowie zezwolono na tymczasowy przejazd przez Most Południowy z lewego na prawy brzeg.

W sieci opublikowano nagranie przedstawiające Most Północny w Kijowie po rosyjskich atakach rakietami balistycznymi. Na materiałach wideo widać skutki ataku na obiekt infrastruktury transportowej stolicy oraz ludzi przechodzących pieszo przez most.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Hołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura krytyczna, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego w wyniku rosyjskiego ostrzału z 16 listopada.

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