23 października w Kijowie będą kursowały dodatkowe pociągi miejskie
W Kijowie nadal organizowane są dodatkowe kursy miejskiej kolejki Kyiv City Express w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu metra. W czwartek, 23 października, pociągi będą kursowały na odcinku półpierścienia między stacjami „Pocajna” a „Wydubicze”.
Dodatkowe kursy zorganizowano w celu zwiększenia możliwości przewozu pasażerów i ułatwienia poruszania się po mieście w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu metra.
Pociągi będą zatrzymywać się na wszystkich stacjach pośrednich na trasie: „Raiduzhny”, „Voskresenka”, „Troieshchyna-2”, „Mykilska Slobidka”, „Livoberezhna”, „Rusanivka”, „Darnica” oraz „Bereznyaki”.
W kierunku od stacji „Wydubicze” do stacji „Pocajna”
- 17:00 — odjazd, 17:44 — przyjazd;
- 17:53 — odjazd, 18:44 — przyjazd;
- 18:55 — odjazd, 19:43 — przyjazd;
- 19:58 — odjazd, 20:45 — przyjazd.
W kierunku od stacji „Pocajna” do stacji „Wydubicze”
- 16:59 — odjazd, 17:45 — przyjazd;
- 17:59 — odjazd, 18:44 — przyjazd;
- 18:59 — odjazd, 19:46 — przyjazd;
- 19:59 — odjazd, 20:42 — przyjazd.
W pobliżu każdej stacji miejskiej kolejki kursuje naziemny transport publiczny, co umożliwia pasażerom kontynuowanie podróży innymi trasami.
Dodatkowe kursy mają pomóc mieszkańcom Kijowa w dotarciu do wybranych dzielnic stolicy w warunkach ograniczonego funkcjonowania metra.
Informację tę przekazuje Kijowska Miejska Administracja Państwowa (KMDA).
Przypomnijmy, że w stolicy, z powodu przedłużającego się alarmu lotniczego i zgromadzeń ludzi na stacjach, tymczasowo zmieniono schemat ruchu pociągów na czerwonej linii metra. Informuje o tym Glavkom, powołując się na przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro”.
„Ukrzaliznytsia” uruchamia dodatkowe kursy pociągów Kyiv City Express, które będą łączyć lewy i prawy brzeg Kijowa. Decyzja ta została podjęta ze względu na utrudnienia w ruchu na Moście Południowym.
W piątek, 23 października, na stacji metra „Czernihivska” w Kijowie zostanie ponownie uruchomiony hol nr 1. Pasażerowie będą mogli skorzystać z wyjścia w kierunku stacji „Darnica”.