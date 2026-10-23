23 października w Kijowie będą kursowały dodatkowe pociągi miejskie

W Kijowie nadal organizowane są dodatkowe kursy miejskiej kolejki Kyiv City Express w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu metra. W czwartek, 23 października, pociągi będą kursowały na odcinku półpierścienia między stacjami „Pocajna” a „Wydubicze”.

Dodatkowe kursy zorganizowano w celu zwiększenia możliwości przewozu pasażerów i ułatwienia poruszania się po mieście w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu metra.

Pociągi będą zatrzymywać się na wszystkich stacjach pośrednich na trasie: „Raiduzhny”, „Voskresenka”, „Troieshchyna-2”, „Mykilska Slobidka”, „Livoberezhna”, „Rusanivka”, „Darnica” oraz „Bereznyaki”.

W kierunku od stacji „Wydubicze” do stacji „Pocajna”

17:00 — odjazd, 17:44 — przyjazd;

17:53 — odjazd, 18:44 — przyjazd;

18:55 — odjazd, 19:43 — przyjazd;

19:58 — odjazd, 20:45 — przyjazd.

W kierunku od stacji „Pocajna” do stacji „Wydubicze”

16:59 — odjazd, 17:45 — przyjazd;

17:59 — odjazd, 18:44 — przyjazd;

18:59 — odjazd, 19:46 — przyjazd;

19:59 — odjazd, 20:42 — przyjazd.

W pobliżu każdej stacji miejskiej kolejki kursuje naziemny transport publiczny, co umożliwia pasażerom kontynuowanie podróży innymi trasami.

Dodatkowe kursy mają pomóc mieszkańcom Kijowa w dotarciu do wybranych dzielnic stolicy w warunkach ograniczonego funkcjonowania metra.

Informację tę przekazuje Kijowska Miejska Administracja Państwowa (KMDA).

Przypomnijmy, że w stolicy, z powodu przedłużającego się alarmu lotniczego i zgromadzeń ludzi na stacjach, tymczasowo zmieniono schemat ruchu pociągów na czerwonej linii metra. Informuje o tym Glavkom, powołując się na przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro”.

„Ukrzaliznytsia” uruchamia dodatkowe kursy pociągów Kyiv City Express, które będą łączyć lewy i prawy brzeg Kijowa. Decyzja ta została podjęta ze względu na utrudnienia w ruchu na Moście Południowym.

W piątek, 23 października, na stacji metra „Czernihivska” w Kijowie zostanie ponownie uruchomiony hol nr 1. Pasażerowie będą mogli skorzystać z wyjścia w kierunku stacji „Darnica”.

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