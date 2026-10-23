W Kijowie w dniach 24 i 25 października zmienione zostaną trasy autobusów i trolejbusów

W Kijowie w dniach 24 i 25 października nastąpi tymczasowa zmiana trasy niektórych autobusów i trolejbusów w związku z organizacją sezonowych jarmarków. Ograniczenia będą dotyczyły autobusów nr 2, 6, 31, 37D, 39, 44, 110, 112 oraz trolejbusu nr 34.

Zmiany będą obowiązywać od początku kursowania do zakończenia jarmarków na ulicach Holosiivskiej, Liskiwskiej, Oleksandry Ekster, Jordanskiej, Akademika Szalimowa, Tatarskiej oraz Igora Yukhnowskiego.

Zaleca się pasażerom uwzględnienie tych zmian z wyprzedzeniem podczas planowania podróży.

Autobus nr 2 będzie kursował od ulicy Wachtanga Kikabidze do alei Widradnego zgodnie ze zwykłą trasą, następnie — bulwarem Wacława Havla i ulicą Witalija Skakuna, po czym powróci na swoją trasę.

Autobus nr 6 będzie kursował od placu Darnyckiego do ulicy Myłosławskiej bez zatrzymywania się na ulicach Liskiwskiej i Radunskiej.

Autobus nr 37D będzie kursował od stacji metra „Lisowa” do alei Czerwonej Kaliny.

Autobus nr 39 będzie kursował na trasie: aleja Gołosiewska — aleja Nauki — ulica Lisogirska do węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu z ulicami Rakietną i Panoramiczną — ulica Lisogirska — przełój Lisogirski. W przeciwnym kierunku trasa pozostanie bez zmian.

Autobus nr 44 będzie kursował od stacji miejskiej kolejki „Bereznyaki” do ulicy Liskowskiej zgodnie z dotychczasową trasą, a następnie ulicą Radunską do ulicy Myłosławskiej.

Autobus nr 110 będzie kursował od stacji metra „Plac Bohaterów Ukraińskich” do ulicy Liskowskiej zgodnie z własną trasą, a następnie ulicą Radunską do ulicy Myłosławskiej bez zjazdu na ulicę Liskowską. W kierunku przeciwnym nie będzie żadnych zmian.

Trolejbus nr 34 będzie kursował od ulicy Północnej do alei Stepana Bandery.

Autobus nr 31 będzie kursował według zmienionej trasy: stacja metra „Politechniczny Instytut” — aleja Brześciowska — ulica Bohdana Hawrylyszyna — ulica Mitrofana Dovnara-Zapolskiego — ulica Degtiarowska — ulica Białoruska — ulica Derewliańska — ulica Jurija Illenka — ulica Akademika Romodanowa — ulica Zagorowska — ulica Księcia Włodzimierza Monomacha — ulica Tatarska.

Autobusy nr 110 i nr 112 będą kursowały odpowiednio ze stacji metra „Plac Bohaterów Ukraińskich” i „Łukjanowska” do ulicy Rajdużnej zgodnie ze zwykłymi trasami. Następnie będą jechać ulicą Iwana Mykytenka, ulicą Sirożupanników i ulicą Igora Juchnowskiego, po czym powrócą na swoje trasy. W kierunku przeciwnym nie przewiduje się żadnych zmian.

Zaleca się pasażerom uwzględnienie tymczasowych zmian w ruchu transportu publicznego w dniach 24 i 25 października, aby z wyprzedzeniem zaplanować przejazdy po Kijowie.

Przypominamy, że w Kijowie nadal organizowane są dodatkowe kursy miejskiej kolejki Kyiv City Express z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu metra. W czwartek, 23 października, pociągi będą kursować na odcinku półpierścienia między stacjami „Pocajna” a „Wydubicze”.

Przypominamy, że w stolicy, z powodu przedłużającego się alarmu lotniczego i zgromadzeń ludzi na stacjach, tymczasowo zmieniono schemat kursowania pociągów na czerwonej linii metra. Informuje o tym serwis Glavkom, powołując się na przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro”.

„Ukrzaliznytsia” wyznacza dodatkowe kursy Kyiv City Express, które będą łączyć lewy i prawy brzeg Kijowa. Decyzja ta została podjęta ze względu na utrudnienia w ruchu na Moście Południowym.

W piątek, 23 października, na stacji metra „Czernihivska” w Kijowie zostanie ponownie uruchomiony hol nr 1. Pasażerowie będą mogli skorzystać z wyjścia w kierunku stacji „Darnica”.

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