W sobotę, 28 listopada, w centrum Kijowa zostanie tymczasowo ograniczony ruch naziemnego transportu publicznego w związku z organizacją uroczystości państwowych. Zmiany będą dotyczyły tras przebiegających ulicą Ławrską. Ograniczenia są związane z upamiętnieniem ofiar Hołodomoru.

W godzinach od 06:00 do 09:00 autobusy nr 24 i nr 25, trolejbus nr 38 oraz minibus nr 470 będą kursować zgodnie z normalnymi trasami, ale bez przystanków do wsiadania i wysiadania pasażerów na odcinku ulicy Ławrska między placem Sławy a ulicą Cytadelna.

Od godz. 09:00 do 12:00 środki transportu będą kursować zgodnie ze zmienionymi schematami:

Trolejbus nr 38 — będzie kursował od stacji metra „Wydubicze” do bulwaru Lesi Ukrainki (ulica Nowospitalna).

Autobus nr 24 — od Głównego Dworca Kolejowego do ulicy Hruszewskiego, dalej przez ulice Książąt Ostrogskich, Omeljanowicza-Pawlenki, Iwana Mazepy i Hruszewskiego, po czym powróci na zwykłą trasę.

Autobus nr 25 — od stacji „Kijów-Wołyński” do ulicy Książąt Ostrogskich, dalej ulicami Omeljanowicza-Pawlenka, Iwana Mazepy i Książąt Ostrogskich, po czym będzie kontynuował jazdę zgodnie ze zwykłą trasą.

Minibus nr 470 — od ulicy Jagidnej do ulicy Książąt Ostrogskich, a następnie ulicami Omeljanowicza-Pawlenki, Iwana Mazepy i Książąt Ostrogskich.

Około godziny 12:00 transport publiczny powróci do normalnego trybu pracy. Zaleca się pasażerom, aby z wyprzedzeniem uwzględnili te zmiany i planowali przejazdy z uwzględnieniem tymczasowych ograniczeń.

Źródło: Departament Infrastruktury Transportowej KMDA.

Od 26 do 28 listopada w dzielnicy Pechersk w Kijowie ruch na Naberezhnym Shosse będzie częściowo ograniczony. Powodem będą prace remontowe związane z kanalizacją deszczową.

Przypomnijmy, że 21 listopada w Kijowie przywrócono ruch transportu publicznego przez Most Południowy z prawego na lewy brzeg stolicy. Przejazd w tym kierunku zorganizowano przez ulicę Saperno-Slobidską. Od tej pory połączenia autobusowe przez most są zapewnione w obu kierunkach.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko wezwał mieszkańców stolicy, aby bez pilnej potrzeby nie wyjeżdżali prywatnymi samochodami i nie korzystali z transportu publicznego ze względu na utrudnienia w ruchu między prawym a lewym brzegiem.

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