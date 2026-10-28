28 października w Kijowie odnotowano niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza na jednej z ulic

Według stanu na poranek 28 października 2026 r. w Kijowie panuje przeważnie dobra jakość powietrza, jednak niektóre stacje monitorujące wskazują umiarkowany, a nawet niebezpieczny poziom zanieczyszczenia. Wyniki można śledzić w czasie rzeczywistym za pośrednictwem serwisów SaveEcoBot, LUN Misto AIR oraz Aqicn.

Wyniki na różnych mapach mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji i metod przetwarzania danych. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę oraz wyniki w konkretnej okolicy, a nie jedną pojedynczą wartość.

Sytuacja dotycząca jakości powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Interaktywna mapa SaveEcoBot pokazuje poziom jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis wykorzystuje dane z sieci internetowych stacji monitorujących, z których część działa w czasie rzeczywistym.

O godz. 07:00 28 października 2026 r. ogólnie w Kijowie jakość powietrza jest dobra. Jednocześnie wskaźniki w poszczególnych dzielnicach mogą ulegać zmianom w ciągu dnia.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicach Obolonskiej i Desniańskiej — 26 AQI.

W dzielnicy Solomianskiej poziom zanieczyszczenia wynosi 104 AQI, a na jednym z odcinków — przy ulicy Iwana Puliuja 1 — wskaźnik osiągnął niebezpieczny poziom 408 AQI.

Umiarkowany poziom zanieczyszczenia odnotowano również w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej — odpowiednio 61 i 60 AQI.

Mapa Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie odczytów z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od dobrego do niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia.

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI. Im wyższa wartość AQI, tym większy poziom zanieczyszczenia.

Jeśli jakość powietrza uległa pogorszeniu, warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz i w miarę możliwości pozostać w pomieszczeniu. Okna i drzwi najlepiej zamknąć, a pomieszczenie przewietrzyć dopiero po poprawie sytuacji.

Zaleca się unikanie wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza. Jeśli posiadają Państwo oczyszczacz powietrza, można go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na swoje samopoczucie.

Źródło: Glavkom

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