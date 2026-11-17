W dzielnicy Darnytsia stolicy doszło do uszkodzenia sieci ciepłowniczej, w wyniku czego 317 budynków pozostało bez ogrzewania. Jednocześnie z powodu rosyjskiego ataku wystąpiły przerwy w dostawach wody w Troieszynie.

O uszkodzeniu infrastruktury grzewczej poinformował przewodniczący Darnyckiej Rejonowej Administracji Państwowej. Według niego sieć ciepłownicza uległa uszkodzeniu w wyniku zniszczenia Mostu Południowego.

Obecnie bez ogrzewania pozostaje 317 budynków mieszkalnych w dzielnicy Darnytska. Nie ma jeszcze informacji na temat terminu przywrócenia dostaw ciepła.

Również „Kijówwodokanal” poinformował o problemach z zaopatrzeniem w wodę. W wyniku ataku wroga wystąpiły przerwy w dostawach wody na osiedlu Troieszyna.

Źródło: Ołeksandr Kowtunow

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