Rano 23 listopada w stolicy wystąpiły problemy z funkcjonowaniem naziemnego transportu elektrycznego z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej. O opóźnieniach tramwajów i zatrzymaniu kolejki linowej poinformowało przedsiębiorstwo komunalne „Kyivpastrans”.

W szczególności o godz. 07:15 poinformowano, że ruch stołecznej kolejki linowej został tymczasowo wstrzymany z powodu braku zasilania elektrycznego.

O godz. 09:30 przedsiębiorstwo komunalne poinformowało o opóźnieniach w ruchu tramwajów nr 14, 15 i 18 na alei Brześciowskiej. Przyczyną był brak napięcia w sieci trakcyjnej. Według relacji naocznych świadków, z powodu braku zasilania w kierunku osiedla Widradny oraz w kierunku przeciwnym ustawiły się całe kolumny tramwajów, jednak po kilku minutach przywrócono napięcie i tramwaje ponownie ruszyły.

Prosimy pasażerów o uwzględnienie tych zmian podczas planowania tras.

Źródło: „Kijówpastrans”

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