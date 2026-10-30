W Kijowie, w wyniku rosyjskiego ataku, uszkodzony został sklep „Rozetka” w pobliżu „Comfort Town”

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego 29 października uszkodzony został sklep sieci Rozetka w pobliżu kompleksu mieszkaniowego „Komfort Town” w Kijowie. Firma poinformowała, w jaki sposób zorganizuje wydawanie zamówień klientom.

Wieczorem 29 października w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego uszkodzeniu uległ sklep sieci Rozetka, położony w pobliżu kompleksu mieszkaniowego „Komfort Town” w Kijowie.

W firmie zaznaczono, że po uzyskaniu bezpiecznego i pełnego dostępu do lokalu zamówienia klientów zostaną przeniesione do najbliższego sklepu sieci.

Tam też zostaną przekierowane przesyłki, które w momencie ataku były w drodze do uszkodzonego sklepu w pobliżu „Komfort Town”.

Rozetka obiecuje osobiście powiadomić klientów, których dotyczą te zmiany. Otrzymają oni również wszystkie niezbędne informacje dotyczące odbioru zamówień.

Źródło: Rozetka

Tymczasem w Kijowie częściowo przywracają ruch na Moście Południowym.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 29 na 30 października zginęła jedna osoba. W dzielnicy Dniprowskiej stolicy spadające odłamki częściowo zniszczyły parterowy budynek i wywołały pożar.

W piątek rano, 30 października, w dzielnicy Obolon w Kijowie spadły odłamki wrogiego drona.

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