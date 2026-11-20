Z powodu braku napięcia w sieci energetycznej 20 listopada wstrzymano ruch trolejbusów w części dzielnic Pecherskiej, Solomianskiej i Holosiivskiej stolicy. Pasażerów poproszono o uwzględnienie tymczasowych ograniczeń podczas planowania podróży.

„Z powodu braku napięcia w sieci energetycznej tymczasowo wstrzymano ruch trolejbusów w części dzielnic Pecherskiej, Solomianskiej i Holosiivskiej w Kijowie. Prosimy pasażerów o uwzględnienie tych zmian podczas planowania tras” – poinformowało przedsiębiorstwo komunalne „Kijivpastrans”.

Problemy z funkcjonowaniem trolejbusów pojawiły się w związku z rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów 20 listopada, w wyniku którego uszkodzonych zostało jednocześnie kilka ważnych obiektów transportowych stolicy.

W szczególności rosyjskie uderzenia doprowadziły do uszkodzenia mostu Podilsko-Voskresenskiego, mostu Darnyckiego oraz mostu Południowego. Z tego powodu połączenia komunikacyjne między prawym a lewym brzegiem Dniepru uległy znacznemu utrudnieniu.

Źródło: Kyivpastrans

Przypomnijmy, że alarm powietrzny w Kijowie trwa już około sześciu godzin.

W tym kontekście okazało się, że rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, a ruch między brzegami jest utrudniony.

W Kijowie rosyjski ostrzał uszkodził główny budynek Uniwersytetu Dragomanowa.

Ponadto w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

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