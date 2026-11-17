W Kijowie zatrzymano 48-letniego mężczyznę, który przewoził kokainę ukrytą w słoiczkach z kremem do twarzy. Zgodnie z ustaleniami śledztwa narkotyki nabył on w celu dalszej sprzedaży detalicznej. Ponadto podczas przeszukania jego garażu funkcjonariusze organów ścigania znaleźli marihuanę, haszysz, broń oraz materiały wybuchowe.

Pod kierownictwem proceduralnym prokuratury rejonowej Darnytska w Kijowie mężczyźnie postawiono zarzuty nielegalnego nabycia i przechowywania środków odurzających, a także materiałów wybuchowych.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa podejrzany nabył kokainę w celu zorganizowania jej sprzedaży detalicznej. Funkcjonariusze zatrzymali go w pobliżu automatu pocztowego, gdy miał przy sobie kartonowe pudełko. Środek odurzający był ukryty w słoiczkach po kremie do twarzy.

Podczas przeszukania garażu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli paczki z konopiami indyjskimi i haszyszem, a także znaczną ilość broni i przedmiotów wybuchowych.

Wśród skonfiskowanych przedmiotów znalazły się:

kostka trotylu;

zapalnik do granatu;

korpusy granatów;

duża ilość amunicji różnego kalibru.

Wszystkie skonfiskowane przedmioty przekazano do ekspertyzy.

Ponadto podczas zatrzymania mężczyzna zniszczył swój telefon, próbując ukryć swoje kontakty.

Na wniosek prokuratury wobec podejrzanego zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością zwolnienia za kaucją.

Mężczyźnie zarzuca się nielegalne nabycie i przechowywanie środków odurzających, a także nielegalne nabycie i przechowywanie materiałów wybuchowych.

Informację tę podała prokuratura miejska w Kijowie.

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