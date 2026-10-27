W Kijowie 47-letni mężczyzna jest podejrzany o okrutne znęcanie się nad 10-miesięcznym szczeniakiem o imieniu Plusz. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Obolon.

Według informacji kijowskiej policji na nagraniu z kamer monitoringu widać, jak mężczyzna kopie psa i siłą ciągnie go za obrożę.

Funkcjonariusze policji zabrali zwierzę i przewożą je do kliniki weterynaryjnej na badania.

Policja wszczęła postępowanie karne na podstawie części 1 art. 299 Kodeksu karnego Ukrainy. Mężczyźnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja w Kijowie

W Ternopilu 17-letni mieszkaniec miasta naszczuł psa rasy bojowej na funkcjonariuszkę policji, w wyniku czego kobieta odniosła rany szarpane twarzy. W związku z tym zdarzeniem organy ścigania wszczęły postępowanie karne. Nieletniemu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

W Irpieniu w pobliżu jednego z supermarketów znaleziono uwiązanego psa, obok którego pozostawiono notatkę i dokumenty. W notatce napisano, że zwierzę należało do zmarłego żołnierza.

W Kijowie 34-letni mężczyzna został skazany na sześć lat pozbawienia wolności za okrutne traktowanie psa oraz kradzież z samochodu.

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