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W Kijowie mężczyzna został skazany na 13 lat więzienia za zgwałcenie swojej 10-letniej córki

UA NEWS 27 października 2026 13:28
W Kijowie mężczyzna został skazany na 13 lat więzienia za zgwałcenie swojej 10-letniej córki

W Kijowie 34-letni mężczyzna został skazany na 13 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie swojej 10-letniej córki. Uznano go za winnego na podstawie ust. 4 art. 152 Kodeksu karnego Ukrainy. Oskarżenie publiczne w tej sprawie poparli prokuratorzy ds. nieletnich z prokuratury miejskiej w Kijowie oraz prokuratury rejonowej w Holosiivsku.

Do przestępstwa doszło w październiku 2023 roku. Wówczas matka dziewczynki wyjechała na kilka dni do innego miasta, pozostawiając córkę z ojcem i dwoma synami w wieku 4 i 6 lat. W nocy mężczyzna, który tego dnia spożywał alkohol, zgwałcił dziecko.

Następnego ranka dziewczynka opowiedziała o tym, co przeżyła, sąsiadom i babci. Jednak uwierzyli jej tylko sąsiedzi – to właśnie oni zwrócili się do organów ścigania.

W sądzie mężczyzna nie przyznał się do winy w sprawie zgwałcenia dziewczynki, a krewni z jego strony twierdzili, że wszystko zmyśliła. Jednocześnie ich zeznania zostały obalone wynikami ekspertyzy i zebranymi dowodami.

Sąd skazał mężczyznę na 13 lat pozbawienia wolności.

Po uprawomocnieniu się wyroku informacje o skazanym zostaną wpisane do Jednolitego rejestru osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i nietykalności cielesnej małoletnich.

Informację tę przekazała prokuratura miejska w Kijowie.

Prokuratura skierowała do sądu sprawę mężczyzny, który zgwałcił swoją 14-letnią pasierbicę w obwodzie winnickim.
 

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