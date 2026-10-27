W Kijowie 34-letni mężczyzna został skazany na 13 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie swojej 10-letniej córki. Uznano go za winnego na podstawie ust. 4 art. 152 Kodeksu karnego Ukrainy. Oskarżenie publiczne w tej sprawie poparli prokuratorzy ds. nieletnich z prokuratury miejskiej w Kijowie oraz prokuratury rejonowej w Holosiivsku.

Do przestępstwa doszło w październiku 2023 roku. Wówczas matka dziewczynki wyjechała na kilka dni do innego miasta, pozostawiając córkę z ojcem i dwoma synami w wieku 4 i 6 lat. W nocy mężczyzna, który tego dnia spożywał alkohol, zgwałcił dziecko.

Następnego ranka dziewczynka opowiedziała o tym, co przeżyła, sąsiadom i babci. Jednak uwierzyli jej tylko sąsiedzi – to właśnie oni zwrócili się do organów ścigania.

W sądzie mężczyzna nie przyznał się do winy w sprawie zgwałcenia dziewczynki, a krewni z jego strony twierdzili, że wszystko zmyśliła. Jednocześnie ich zeznania zostały obalone wynikami ekspertyzy i zebranymi dowodami.

Sąd skazał mężczyznę na 13 lat pozbawienia wolności.

Po uprawomocnieniu się wyroku informacje o skazanym zostaną wpisane do Jednolitego rejestru osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i nietykalności cielesnej małoletnich.

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