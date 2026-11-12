W Kijowie skazano mężczyznę za kradzież telefonu należącego do administratorce pizzerii

W Kijowie sąd skazał 37-letniego mężczyznę na pięć lat pozbawienia wolności za kradzież telefonu komórkowego od administratorce lokalu szybkiej obsługi. Do przestępstwa doszło na alei Czerwonej Kaliny w dzielnicy Desniańska stolicy.

Funkcjonariusze organów ścigania przybyli na miejsce zdarzenia, spisali zeznania poszkodowanej i rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Już po kilku godzinach funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu podejrzanego i zatrzymali go. Okazał się nim 37-letni mieszkaniec miasta, który wcześniej był wielokrotnie skazany za kradzież i rozbój.

W trakcie śledztwa przedprocesowego funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna wszedł do lokalu pizzerii i zauważył telefon komórkowy przy kasie.

Czekając, aż administratorka odejdzie, aby podsumować zmianę, gość zabrał urządzenie i schował je do kieszeni swojej odzieży.

Śledczy z Komendy Policji w Desnyanskiej, pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej w Desnyanskiej, postawili mężczyźnie zarzut na podstawie części 4 art. 185 Kodeksu karnego Ukrainy – kradzież popełniona w warunkach stanu wojennego.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego akt oskarżenia został przekazany do sądu.

W wyniku rozpatrzenia sprawy sąd uznał mieszkańca Kijowa za winnego kradzieży i skazał go na pięć lat pozbawienia wolności.

O kradzieży na policję zgłosiła się administratorka lokalu.

W Ternopilu funkcjonariusze organów ścigania zidentyfikowali osobę prawdopodobnie zamieszaną w kradzież telefonu należącego do kierowcy taksówki lokalnej. Do policji zgłosił się poszkodowany, który oszacował wartość skradzionego mienia na 7 tysięcy hrywien. Według danych organów ścigania, mógł się nim w posiadanie wejść 20-letni mieszkaniec miasta.

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