Pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej Holosiivskiej w Kijowie 50-letniemu mieszkańcowi miasta postawiono zarzut okrutnego traktowania zwierzęcia, które doprowadziło do uszkodzenia ciała.

Kara przewidziana w zarzucanym mu ust. 3 art. 299 Kodeksu karnego Ukrainy przewiduje karę pozbawienia wolności na okres od pięciu do ośmiu lat.

Do zdarzenia doszło w dzielnicy prywatnej rejonu Hołosiejowskiego, gdzie mężczyzna wraz ze swoją dziewczyną wyprowadzał psa o pseudonimie Belka. Między właścicielem zwierzęcia a przechodniem doszło do słownej sprzeczki z powodu tego, że pies przebywał na ulicy bez kagańca, choć był na smyczy. W prokuraturze zaznaczono, że zwierzę to nie należy do listy ras, których właściciele mają obowiązek wyprowadzać w kagańcach, jednak podczas konfliktu agresywny mężczyzna wyciągnął nóż i uderzył nim psa, raniąc go w okolicy głowy za uchem.

Właściciele natychmiast zawieźli ranną Belkę do kliniki weterynaryjnej, a napastnika zatrzymali funkcjonariusze organów ścigania. Prokurator zwróciła się do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego całodobowego aresztu domowego, dlatego strona oskarżenia będzie odwoływać się od decyzji sądu o zastosowaniu wobec niego środka zabezpieczającego w postaci zobowiązania osobistego.

Źródło: Prokuratura Miejska w Kijowie.

W Kijowie Sąd Rejonowy Dniprowski wydał surowy wyrok wobec 31-letniego mieszkańca miasta, uznając go za winnego okrutnego traktowania bezpańskiego psa, co doprowadziło do jego śmierci. Sprawca został skazany na 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Tymczasem w Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy, który zaostrza przepisy dotyczące hodowli zwierząt, zarówno dzikich, jak i domowych. Po raz pierwszy wprowadzona zostanie kara pozbawienia wolności za ich przemyt.

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