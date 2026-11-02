W dzielnicy Darnytsia w Kijowie pracownicy służb komunalnych zdemontowali trzy kioski, w których od lat prowadzili działalność lokalni przedsiębiorcy.

Wśród nich znalazł się punkt naprawy obuwia, którego właściciel, Stepan Woźniak, zajmował się tą działalnością od 36 lat, oraz kiosk ze sprzedażą wody pitnej.

O demontażu poinformował żołnierz Sił Desantowo-Szturmowych Ołeksij Nosiewiec, który również prowadził działalność w tej lokalizacji. Według niego, pomimo prób zachowania kiosków, pracownicy służb komunalnych usunęli je siłą. Żołnierz oświadczył, że nie może opuścić służby, aby walczyć o swoją sprawę.

W szczególności wspomniał o starszym rzemieślniku Stepanie Woźniaku, którego jedyny syn zaginął w tym roku w okolicach Pokrowska. Kiedy demontowano kiosk, mężczyzna stał i płakał. Samą konstrukcję postawił jeszcze w 1992 roku wraz z partnerem. Mistrz nie otrzymał odszkodowania za zburzoną konstrukcję, ale znalazł już nowych klientów poza miastem.

Kolejny zdemontowany kiosk przez ponad 10 lat sprzedawał oczyszczoną wodę. Podczas ostrzałów i przerw w dostawach wody gromadziły się tam kolejki liczące 40–50 lokalnych mieszkańców. Wodę można było czerpać bez prądu, a najbliższy miejski punkt poboru wody znajduje się cztery przecznice dalej.

Nosowiec twierdzi, że przedsiębiorcy przez lata działali legalnie, jednak po kolejnej zmianie przepisów miejskich nie udało się już ponownie zarejestrować dokumentów.

Źródło: Glavkom

W centrum Kijowa trwają systematyczne działania mające na celu oczyszczenie przestrzeni miejskiej z obiektów zainstalowanych z naruszeniem przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Prace obejmują obszar od głównej ulicy do Majdanu Niepodległości.

W Kijowie, w pobliżu końcowego przystanku szybkiego tramwaju „Starowokzalna”, służby komunalne przeprowadziły demontaż małych obiektów handlowych.

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