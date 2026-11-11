W stolicy sprawdzono gotowość na zimę jednego z ośrodków, w którym tymczasowo przebywają dzieci osierocone oraz dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej.

Placówka jest w pełni wyposażona w autonomiczne systemy podtrzymywania życia.

Ośrodek posiada kotłownię gazową i kotłownię na paliwo stałe, własną studnię oraz sześć generatorów o różnej mocy. W celu zapewnienia ochrony podczas alarmów powietrznych urządzono trzy mobilne schrony oraz jeden schron podziemny.

Obecnie w placówce przebywa 97 dzieci w wieku od urodzenia do 8 lat. Osiem podopiecznych przygotowuje się do adopcji.

Źródło: Witalij Kliczko

W przypadku całkowitej utraty napięcia w miejskiej sieci energetycznej stacje kijowskiego metra będą nadal pełnić funkcję schronów. Systemy podtrzymania życia będą działać z zasilania awaryjnego, jednak w sytuacjach krytycznych ruch pociągów i schodów ruchomych może zostać tymczasowo wstrzymany.

Przypomnijmy, że z powodu braku napięcia w sieciach energetycznych w Kijowie 2 listopada częściowo wstrzymano ruch metra. Podano, że ruch na „zielonej” linii został całkowicie wstrzymany. Około godziny 10 rano 2 listopada przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro” poinformowało o wznowieniu ruchu pociągów na „czerwonej” linii metra w Kijowie.

Przypomnijmy, że rano 2 listopada w stolicy tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na kilku trasach z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ograniczenia dotyczyły linii szybkiego tramwaju Borszczagowskiej, a także szeregu alei i ulic Kijowa.

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