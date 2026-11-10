W Kijowie już drugi dzień z rzędu utrzymują się poważne problemy komunikacyjne. Na Moście Północnym w kierunku Počajny pozostawiono tylko jeden pas ruchu, co spowodowało ogromne korki. Samochody praktycznie nie poruszają się, a pasażerowie transportu publicznego zmuszeni są pokonywać część trasy pieszo.

Według relacji naocznych świadków, z powodu ograniczeń ruchu na Moście Północnym ruch uliczny znacznie zwolnił. Obecnie w kierunku Počajny dostępny jest tylko jeden pas ruchu.

W grupie „Troieszyna FB” wyjaśniono, że pas ten jest przeznaczony wyłącznie dla transportu publicznego. Z tego powodu w pobliżu centrum handlowego Sky Mall samochody nie są już przepuszczane. Kierowcom zaleca się wcześniejsze planowanie tras i wybieranie alternatywnych dróg.

Ograniczenia komunikacyjne spowodowały znaczne zatory samochodowe przed Mostem Północnym. Według relacji naocznych świadków ruch praktycznie się zatrzymał, a transport publiczny nie może kursować w zwykłym trybie.

Problemy dotknęły również pasażerów. Na przystankach utworzyły się długie kolejki, a ludzie są zmuszeni wysiadać z transportu publicznego i przechodzić przez most pieszo, aby dostać się na prawy brzeg stolicy, do pracy lub załatwić swoje sprawy.

Problemy komunikacyjne obserwuje się nie tylko na Moście Północnym. W mediach społecznościowych publikowane są również zdjęcia dużego nagromadzenia samochodów przed Mostem Patona.

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W związku z tym poruszanie się między lewym a prawym brzegiem Kijowa pozostaje znacznie utrudnione. Z dostępnych informacji wynika, że paraliż komunikacyjny trwa już drugi dzień z rzędu po uderzeniach w mosty.

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Kierowcy i pasażerowie muszą poświęcać znacznie więcej czasu na dojazd oraz szukać alternatywnych sposobów poruszania się po mieście.

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O trudnej sytuacji informują lokalne kanały na Telegramie oraz społeczność „Troieszyna FB”.

Przypomnijmy, że rano 9 listopada w Kijowie wystąpiły poważne problemy z ruchem drogowym. Na głównych arteriach stolicy oraz na przeprawach przez Dniepr utworzyły się kilometrowe korki, a opóźnienia na niektórych odcinkach sięgają prawie godziny.

Przypomnijmy, że w stolicy wprowadzane są rezerwowe schematy połączeń między lewym a prawym brzegiem Dniepru. Nowe zasady mają pomóc odciążyć mosty i uporządkować przepływ ruchu.

Mieszkańcy i goście Kijowa zostali poinformowani o częściowym ograniczeniu ruchu na Moście Północnym. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godziny 11:00 w piątek, 19 czerwca, dlatego zaleca się kierowcom wcześniejsze planowanie tras.

W związku ze skutkami ataków rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.

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