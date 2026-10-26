W Kijowie dwóch mężczyzn skazano na prawie 10 lat za napad z rozbojem na kobietę

W dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie dwóch mężczyzn zaatakowało 26-letnią kobietę, która czekała na autobus przy Szosie Stołecznej.

Jeden z nich, grożąc nożem, odebrał jej telefon komórkowy i przekazał go wspólnikowi.

Kiedy poszkodowana próbowała stawiać opór, napastnik zamachnął się nożem w pobliżu jej twarzy. Następnie obaj uciekli, jednak funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali ich już po kilku godzinach. U mężczyzn zabezpieczono nóż, pistolet pneumatyczny oraz telefon poszkodowanej.

Sąd uznał 21-letniego i 50-letniego mężczyzn za winnych rozboju popełnionego w warunkach stanu wojennego. Jednego skazano na 9 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, drugiego – na 9 lat i 2 miesiące. Ponadto obu mężczyznom orzeczono konfiskatę mienia.

Źródło: Policja w Kijowie

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