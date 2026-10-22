W Kijowie pracownicy służb komunalnych zdemontowali szyby ze skandalnego przystanku na Łukianówce
Na ulicy Hlybochyckiej w Kijowie, w jednym ze szklanych pawilonów transportu publicznego, po szerokim rozgłosie w mediach całkowicie zdemontowano boczne i tylne ściany.
Po interwencji służb komunalnych z pawilonu pozostała jedynie metalowa konstrukcja szkieletowa, dach i ławki. W rezultacie pasażerowie zmuszeni są czekać na transport praktycznie pod gołym niebem, pozbawieni ochrony przed deszczem i wiatrem.
Źródło: Glavkom.
Ukraińska humorystka i była aktorka „Kwartalu 95” Anastazja Orużowa nagrała ironiczne wideo na temat szklanych przystanków transportu publicznego w Kijowie. W kontekście ciągłych rosyjskich ostrzałów stolicy artystka nazwała jedną z takich konstrukcji swoim „miejscem mocy”.
Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że informacje o nowej budowie szklanych pawilonów przystanków komunikacji miejskiej w stolicy są niezgodne z prawdą. Według niego szklany przystanek na Łukjanówce, którego zdjęcia krążą w sieci, to wcześniej zdemontowana konstrukcja, którą przywrócono na jej stałe miejsce.