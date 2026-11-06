W Kijowie mogą powstać toalety publiczne — poinformował przewodniczący Rady Rejonowej Desnańskiej

W Kijowie rozważa się możliwość utworzenia toalet ulicznych w związku z przerwami w dostawach wody, ogrzewania i energii elektrycznej. Po posiedzeniu w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej poinformował o tym przewodniczący Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej Maksym Bachmatow.

„Kijów zamierza teraz budować toalety uliczne: nie ma wody, nie ma ogrzewania, nie ma prądu. Tak powiedział zastępca Klitschki” – oświadczył Bachmatow po posiedzeniu w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.

Jednocześnie nie podał szczegółów dotyczących potencjalnych lokalizacji takich toalet, ich liczby ani terminów realizacji tej decyzji.

O takich planach poinformował zastępca burmistrza Witalija Kliczki.

Służby komunalne i energetyczne w trybie wzmożonym normalizują ciśnienie w sieci wodociągowej Kijowa po kolejnym rosyjskim ataku na obiekty infrastruktury krytycznej, który spowodował przerwy w dostawach energii elektrycznej 5 listopada.

Wieczorem centrum Kijowa pogrążyło się niemal w całkowitej ciemności. Na ulicach nie działa oświetlenie, nie ma światła nawet na budynkach i w niektórych placówkach handlowych. Najbardziej widocznym źródłem światła dla kierowców i pieszych pozostają reflektory samochodowe.

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