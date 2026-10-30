W Kijowie, na Alei Pamięci Dzieci, które zmarły na raka, posadzono 8 nowych magnolii

W Parku Chwały Partyzanckiej w Kijowie posadzono osiem nowych magnolii na Alei Pamięci Dzieci, których życie zabrał rak. Obecnie na tym terenie rośnie już 19 drzew. Aleję Pamięci zainicjowała w zeszłym roku fundacja charytatywna „Tabletoczki”. Stworzono ją jako miejsce, gdzie rodziny mogą się spotykać, czcić pamięć dzieci, dzielić się wspomnieniami i wspierać się nawzajem.

W tym roku do inicjatywy dołączyło 26 rodzin podopiecznych fundacji z różnych zakątków Ukrainy.

Pani Oleksandra, która z powodu raka straciła swoją 11-letnią córkę Darię, uważa te magnolie nie tylko za drzewa upamiętniające dzieci, ale za „przejaw miłości, która nigdzie nie znika”.

„Chciałabym, aby na tym świecie było jak najwięcej miejsc, w których ona i inne dzieci, które straciliśmy, nadal są obecne. Gdzie ich imiona nie popadają w zapomnienie, gdzie o nich się mówi, gdzie ich pamięć ma żywe przedłużenie” – mówi kobieta.

Kateryna Ivanova, specjalistka ds. zdrowia psychicznego w fundacji „Tabletochki”, podkreśliła, że ból związany z utratą dziecka nie mija, dlatego ważne jest, by pozostawać blisko rodzin. Ważne jest również, aby taka przestrzeń i w przyszłości pozostawała miejscem dostępnym dla rodzin, „gdzie mogą przyjść, pomilczeć, popłakać się, wspominać, po prostu przebywać z ludźmi, którzy rozumieją bez słów”.

Każdej wiosny, gdy kwitną magnolie, rodziny ponownie gromadzą się na Alei Pamięci, aby uczcić pamięć swoich dzieci.

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