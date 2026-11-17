Dzisiaj, 17 listopada, na ulicy Bohaterów Dniepru w Kijowie samochód uderzył w tramwaj z pasażerami. W wyniku wypadku ruch tramwajów na większej części dzielnicy Obolon został tymczasowo wstrzymany.

Wypadek drogowy miał miejsce w kontekście paraliżu komunikacyjnego w stolicy, spowodowanego zamknięciem mostów Północnego i Południowego po rosyjskim ataku.

W związku z tym mieszkańcy Oboloni borykają się z dodatkowymi utrudnieniami komunikacyjnymi: oprócz ograniczeń ruchu spowodowanych uszkodzeniami mostów, obecnie nie działa znaczna część połączeń tramwajowych w dzielnicy.

Informacje dotyczące okoliczności wypadku oraz ewentualnych ofiar są obecnie weryfikowane.

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Informują o tym lokalne kanały na Telegramie.

Ponadto policja obwodu kijowskiego prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności śmiertelnego wypadku we wsi Mała Wilszanka w powiecie bielocerkiewskim, gdzie 31-letni kierowca w stanie silnego upojenia alkoholowego potrącił pieszą i uciekł z miejsca zdarzenia.

W powiecie stryjskim postawiono zarzuty 51-letniemu kierowcy, który potrącił pieszą i uciekł z miejsca wypadku. Według danych śledztwa poziom alkoholu we krwi kierowcy 17-krotnie przekraczał dopuszczalną normę.

W Kijowie nietrzeźwy kierowca potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej.

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