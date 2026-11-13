Na początku 2027 roku w Kijowie planowane jest otwarcie dwóch nowych mostów

W stolicy trwają przygotowania do oddania do użytku dwóch nowych mostów, które mają zostać uruchomione na początku 2027 roku.

Informację tę przekazał minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznyk podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej.

Jak powiedział, budowa tych obiektów trwa.

„Na początku przyszłego roku w Kijowie mają zacząć funkcjonować dwa mosty… Pozwoli to zwiększyć przepustowość o około 15%. Brakuje środków, ale kwestia ta jest rozwiązywana, ponieważ zadanie to ma charakter priorytetowy” – zaznaczył Kałasznik.

Minister dodał, że w Kijowie planuje się budowę ośmiu takich mostów.

Dał do zrozumienia, że istnieją wstępne porozumienia z partnerami międzynarodowymi dotyczące finansowania ich budowy, nie ujawniając jednak żadnych dodatkowych szczegółów.

Kalashnik dodał, że w Ukrainie planuje się w sumie wybudować 21 mostów nad trzema rzekami, pisze Ukrinform.

Komisja Rady Miasta Kijowa oceniła gotowość Kijowa na zimę.

W przypadku całkowitej utraty napięcia w miejskiej sieci energetycznej stacje kijowskiego metra będą nadal pełnić funkcję schronów. Systemy podtrzymania życia będą działać z zasilania awaryjnego, jednak w sytuacjach krytycznych ruch pociągów i schodów ruchomych może zostać tymczasowo wstrzymany.

Przypomnijmy, że 2 listopada metro w Kijowie zostało częściowo wstrzymane z powodu braku napięcia w sieciach energetycznych.

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