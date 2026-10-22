W Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzenia Mostu Południowego
W Kijowie tymczasowo zmieniono rozkład jazdy pociągów na linii metra Syretsko-Peczerskiej w związku ze skutkami nocnego intensywnego ostrzału stolicy. Uszkodzenia Mostu Południowego wpłynęły na funkcjonowanie „zielonej” linii metra.
Według informacji władz miejskich pociągi kursują obecnie na dwóch oddzielnych odcinkach:
- „Syrets” – „Wydubycze”;
- „Osokorki” – „Czerwony Chutir”.
Przyczyną tymczasowych ograniczeń są uszkodzenia Mostu Południowego spowodowane nocnym intensywnym ostrzałem Kijowa. W szczególności ucierpiała część infrastruktury metra.
W KMDA zaznaczono, że oględziny uszkodzonych obiektów oraz prace naprawcze zostaną wznowione po ustaniu alarmu powietrznego. Ruch na linii Syretsko-Peczerskiej będzie zapewniony przez dostępny tabor, który pozostał na noc w tunelach metra.
Ze względu na ograniczoną liczbę pociągów odstępy między kursami mogą ulec wydłużeniu. Pasażerowie powinni uwzględnić te zmiany podczas planowania podróży.
Źródło: KMDA
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