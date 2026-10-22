W Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzenia Mostu Południowego

W Kijowie tymczasowo zmieniono rozkład jazdy pociągów na linii metra Syretsko-Peczerskiej w związku ze skutkami nocnego intensywnego ostrzału stolicy. Uszkodzenia Mostu Południowego wpłynęły na funkcjonowanie „zielonej” linii metra.

Według informacji władz miejskich pociągi kursują obecnie na dwóch oddzielnych odcinkach:

„Syrets” – „Wydubycze”;

„Osokorki” – „Czerwony Chutir”.

Przyczyną tymczasowych ograniczeń są uszkodzenia Mostu Południowego spowodowane nocnym intensywnym ostrzałem Kijowa. W szczególności ucierpiała część infrastruktury metra.

W KMDA zaznaczono, że oględziny uszkodzonych obiektów oraz prace naprawcze zostaną wznowione po ustaniu alarmu powietrznego. Ruch na linii Syretsko-Peczerskiej będzie zapewniony przez dostępny tabor, który pozostał na noc w tunelach metra.

Ze względu na ograniczoną liczbę pociągów odstępy między kursami mogą ulec wydłużeniu. Pasażerowie powinni uwzględnić te zmiany podczas planowania podróży.

Źródło: KMDA

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Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

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