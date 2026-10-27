W Kijowie ocenia się zniszczenia mostu Południowego po uderzeniu pocisku balistycznego

W Kijowie specjaliści przeprowadzają oględziny Mostu Południowego, który uległ uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w nocy z 26 na 27 października. Obecnie trwa ocena skali zniszczeń.

Informację tę przekazał burmistrz Kijowa Witalij Kliczko na Telegramie, publikując również odpowiednie zdjęcia.

Jak poinformował, na Moście Południowym specjaliści oceniają stopień uszkodzeń. Ruch na moście jest zamknięty.

Ruch pociągów metra między stacjami „Osokorki” a „Czerwony Chutir” został wstrzymany.

Źródło: Witalij Kliczko

Wcześniej w Kijowie otwarto wszystkie stacje czerwonej linii metra.

Ponadto w Kijowie wzmocniono funkcjonowanie transportu naziemnego w związku ze zmianami w ruchu metra.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz metro.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

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