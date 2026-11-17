W związku z rosyjskimi atakami 17 listopada tymczasowo wstrzymano ruch na Mostach Północnym i Południowym. Z powodu tych ograniczeń w Kijowie zmieniono trasy autobusów i trolejbusów: część pojazdów przekierowano na inne przeprawy, a na niektórych trasach zwiększono liczbę pojazdów.

Zgodnie z informacjami przedsiębiorstwa komunalnego, w związku z zamknięciem dwóch mostów ruch transportu publicznego zorganizowano zgodnie z tymczasowymi schematami. W szczególności autobusy, które wcześniej korzystały z mostów Północnego i Południowego, przekierowano przez przejazd mostowy Podilski oraz most Darnycki.

Jednocześnie w przypadku części linii trolejbusowych zmieniono przystanki końcowe, aby zapewnić przewóz pasażerów w warunkach ograniczeń komunikacyjnych.

Przez most Podilski skierowano kilka linii autobusowych. W szczególności autobusy nr 21, nr 73 i nr 101 kursują teraz do stacji metra „Kontraktowa Plosza” przy ulicy Nyzhniy Val.

Autobus nr 31-TR jedzie ulicą Hlybochycką do stacji metra „Łukjanowska”.

Zmiany dotknęły również połączenia trolejbusowe. W szczególności:

Trolejbusy nr 30 i nr 31 kursują od stacji metra „Łukjanowska” i Kadetskiego Gaju do stacji metra „Pocajna”.

Trolejbus nr 44 kursuje na trasie „ulica Pivnichna – ulica Archipenka”.

Trolejbus nr 50 kontynuuje kursowanie z większą liczbą pojazdów na trasie.

Ponadto część autobusów została przekierowana przez most Darnycki. Według informacji „Kyivpastransu” trasy nr 22 i nr 91 kursują obecnie przez tę przeprawę.

Na trasie autobusowej nr 22-TR również zwiększono liczbę pojazdów.

W „Kijówpastransie” podkreślono, że ograniczenia ruchu na mostach Północnym i Południowym zostały wprowadzone tymczasowo w związku ze skutkami wrogich ataków na stolicę.

Jednocześnie w komunikacie przedsiębiorstwa nie podano, jak długo potrwa zamknięcie mostów ani kiedy transport publiczny powróci na zwykłe trasy.

Przewoźnik nie sprecyzował również, czy same konstrukcje mostów uległy uszkodzeniu w wyniku rosyjskiego ataku. Pasażerów wezwano do uwzględnienia tych zmian z wyprzedzeniem podczas planowania podróży po mieście.

Źródło: KMDA

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