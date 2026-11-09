W Kijowie pijany mężczyzna rozbił kamieniem szybę w Lexusie i zasnął w saonie

W Kijowie 24-letniemu mężczyźnie postawiono zarzuty po tym, jak rozbił kamieniem szybę samochodu marki Lexus, dostał się do wnętrza pojazdu i zasnął w środku. Za popełnione czyny grozi mu do trzech lat ograniczenia wolności.

Według informacji organów ścigania 24-letni mieszkaniec Kijowa był w stanie silnego upojenia alkoholowego, gdy pojawił się na terenie stacji benzynowej w dzielnicy Dniprowskiej. Tam postanowił dostać się do zaparkowanego samochodu należącego do innej osoby.

„Początkowo sprawca próbował rozbić szybę pojazdu za pomocą pojemnika na śmieci, a następnie znalazł kamień, którym rozbił szybę, wdrapał się do wnętrza i zasnął” – poinformowała policja.

Podczas badania na obecność alkoholu w organizmie urządzenie „Dräger”, według informacji funkcjonariuszy, wykazało 2,26 promila alkoholu.

undefined

Śledczy poinformowali zatrzymanego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie części 1 art. 162 Kodeksu karnego Ukrainy – naruszenia nienaruszalności mieszkania.

Kara przewidziana w tym artykule to ograniczenie wolności na okres do trzech lat.

Informację tę podało 9 listopada Główne Zarządzenie Policji Narodowej w Kijowie.

Wcześniej 23-letni mieszkaniec Kulykowa w obwodzie lwowskim został skazany na 5 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności za bezprawne przywłaszczenie samochodu oraz kradzież ze sklepu z elektroniką.

W Chmielnickim policjanci zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który podczas konfliktu zadał ranę nożem swojemu znajomemu. Poszkodowany trafił do szpitala, a podejrzanemu grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Wcześniej w dzielnicy Podil w Kijowie policjanci użyli broni palnej wobec agresywnego psa, który ukrywał się w budynku mieszkalnym i atakował ludzi.

Czytaj nas na